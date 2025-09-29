Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin clases en la Safor por lluvias con registros que comienzan a ser importantes

En el Grau de Gandia ya se han acumulado más de 50 litros por metro cuadrado

La comarca amanece cubierta y con escasa actividad en las calles de los municipios más grandes

Cielo amenazante de fuertes lluvias desde el Club Náutico de Oliva.

Cielo amenazante de fuertes lluvias desde el Club Náutico de Oliva. / Levante-EMV

Sergi Sapena

Gandia

Algo más de cincuenta litros por metro cuadrado se llevan recogidos en el Grau de Gandia y en la zona de la Drova, entre Gandia y Barx, desde que, a primera hora de este lunes, ha comenzado a llover con insistencia en toda la comarca de la Safor. Registros con cantidades inferiores se han medido en Rafelcofer, el Real de Gandia o la Font d'en Carròs. En Tavernes de la Valldigna el acumulado a las 9 de la mañana también superaba los 30 litros. En algunas ocasiones las lluvias han sido de carácter torrencial, con intensidades que han rondado los doscientos litros por metro cuadrado a la hora.

La comarca, como buena parte del litoral valenciano, se encuentra en aviso rojo por fuertes precipitaciones, que pueden ser persistentes, razón por la que, desde ayer, los ayuntamientos decidieron suspender las clases en todos los ciclos educativos, desde las 'escoletes' infantiles a las sedes universitarias.

Los alcaldes de las poblaciones más importantes, como Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna, hicieron llamadas en redes sociales pidiendo prudencia a los ciudadanos para que eviten desplazamientos innecesarios y, sobre todo, nunca atravesar cauces de ríos o barrancos inundados.

Además del aviso de emergencia general lanzado por el departamento de Emergencias de la Generalitat para toda la provincia de València, la Conselleria de Sanidad también envió mensajes SMS a los teléfonos móviles informando a los usuarios de la atención sanitaria que, si llueve y tienen cita en el médico o en los centros de especialidades, no acudan. Su cita será reprogramada y se comunicará posteriormente.

En las ciudades también han cerrado los parques, espacios de ocio y centros de convivencia, un hecho que ha reducido la presencia de personas en las calles, hasta el punto de parecer un día festivo.

