El CR Inter Alpesa no da opción al CURM de Murcia en el arranque liguero, 62-0
El equipo de la Valldigna y la Ribera es el primer líder de 1ª Autonómica
Pepe Juan
Victoria cómoda para el CR Inter Alpesa en el primer partido de la temporada de Primera Autonómica ante el CURM de Murcia (Club Universitario Rugby Murcia) por 62 a 0.
En el Juan Palomares de Cullera y con la dirección del nuevo entrenador proveniente de Abelles, Guillermo Ahuir, daba inicio la temporada 2025-2026 para el equipo CR Inter Alpesa.
Victoria trabajada, aunque el resultado sea abultado, ya que el equipo murciano, fue muy peleón y en ningún momento del partido bajo los brazos.
El Inter Alpesa fue superior con una delantera potente y una linea de 3/4 muy veloz y compenetrada, y aunque hay que ir ajustando el equipo, supieron imponer un ritmo muy rápido y eficaz, que el equipo visitante no pudo parar.
Los puntos los aportaron Gabriel Alejandro Vázquez con 4 ensayos, Gonzalo Martín con 2 ensayos, Horacio Alberto Vázquez, Rubén Manzanera, Jonatan Emanuel Ovejero, y Guillermo Ahuir con un ensayo cada uno, 5 transformaciones a palos de Matías Nicolás Vázquez, y 1 de Eric Jaime Escobar.
El próximo partido se jugará también en casa, contra el CR Universidad de Cartagena, el 4/10.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia
- La lluvia ya inunda espacios públicos en la Safor y causa problemas de tráfico
- Oliva busca proteger de posibles deslindes las históricas viviendas de la Mitja Galta
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7
- Fiesta por todo lo alto en honor al 'nuevo' campanario de la Colegiata de Gandia
- Condenan a un hospital privado de Gandia por tardar año y medio en diagnosticar un cáncer
- Agónico rescate de dos mujeres en Miramar: 'Si esperamos al servicio de salvamento, no las sacamos