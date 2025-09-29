El CR Inter Alpesa no da opción al CURM de Murcia en el arranque liguero, 62-0

Victoria cómoda para el CR Inter Alpesa en el primer partido de la temporada de Primera Autonómica ante el CURM de Murcia (Club Universitario Rugby Murcia) por 62 a 0.

En el Juan Palomares de Cullera y con la dirección del nuevo entrenador proveniente de Abelles, Guillermo Ahuir, daba inicio la temporada 2025-2026 para el equipo CR Inter Alpesa.

Victoria trabajada, aunque el resultado sea abultado, ya que el equipo murciano, fue muy peleón y en ningún momento del partido bajo los brazos.

El Inter Alpesa fue superior con una delantera potente y una linea de 3/4 muy veloz y compenetrada, y aunque hay que ir ajustando el equipo, supieron imponer un ritmo muy rápido y eficaz, que el equipo visitante no pudo parar.

Los puntos los aportaron Gabriel Alejandro Vázquez con 4 ensayos, Gonzalo Martín con 2 ensayos, Horacio Alberto Vázquez, Rubén Manzanera, Jonatan Emanuel Ovejero, y Guillermo Ahuir con un ensayo cada uno, 5 transformaciones a palos de Matías Nicolás Vázquez, y 1 de Eric Jaime Escobar.

El próximo partido se jugará también en casa, contra el CR Universidad de Cartagena, el 4/10.