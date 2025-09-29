El CV Arenas Hotel Gandia suma su primer triunfo liguero
El equipo cadete del Grau de Gandia se impone al CV Sedaví en la segunda jornada
Salva Talens Carbó
Segunda jornada de liga, disputada nuevamente en la Pista Paola Martínez del Grau de Gandia por parte del equipo cadete del CV Arenas Hotel Gandia, y primera victoria de la temporada.
En esta ocasión, el rival fue el potente CV Sedaví en una espectacular mañana de sábado que hizo que la afluencia de público al partido y el ambiente en el colegio Joan XXIII fuera espectacular.
El partido se desarrolló de forma lineal, ya que las locales mostraron una regularidad y nivel de juego espectacular. Gracias a esto y a la gran actuación de todas las niñas, el Arenas pudo llevarse el partido por el resultado de 3-0 ( 25-18, 25-8 y 25-18) en un marcador aparentemente cómodo, pero que viene apoyado por un nivel de saque espectacular.
Con este resultado, las del Hotel Gandia suman 4 puntos en dos partidos contra rivales directos y se colocan segundas de grupo.
Ahora, las jugadoras del Grau preparan el partido de la tercera jornada, que será el primer desplazamiento de la temporada, en esta ocasión al Real de Gandia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia
- Oliva busca proteger de posibles deslindes las históricas viviendas de la Mitja Galta
- El accidente del 'escalextric' pone en evidencia la necesidad de una conexión de Gandia con la Ap-7
- Fiesta por todo lo alto en honor al 'nuevo' campanario de la Colegiata de Gandia
- Condenan a un hospital privado de Gandia por tardar año y medio en diagnosticar un cáncer
- Agónico rescate de dos mujeres en Miramar: 'Si esperamos al servicio de salvamento, no las sacamos
- La apertura de dos nuevos negocios crea 60 empleos de golpe en Tavernes