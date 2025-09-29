El CV Arenas Hotel Gandia suma su primer triunfo liguero

Segunda jornada de liga, disputada nuevamente en la Pista Paola Martínez del Grau de Gandia por parte del equipo cadete del CV Arenas Hotel Gandia, y primera victoria de la temporada.

En esta ocasión, el rival fue el potente CV Sedaví en una espectacular mañana de sábado que hizo que la afluencia de público al partido y el ambiente en el colegio Joan XXIII fuera espectacular.

El partido se desarrolló de forma lineal, ya que las locales mostraron una regularidad y nivel de juego espectacular. Gracias a esto y a la gran actuación de todas las niñas, el Arenas pudo llevarse el partido por el resultado de 3-0 ( 25-18, 25-8 y 25-18) en un marcador aparentemente cómodo, pero que viene apoyado por un nivel de saque espectacular.

Con este resultado, las del Hotel Gandia suman 4 puntos en dos partidos contra rivales directos y se colocan segundas de grupo.

Ahora, las jugadoras del Grau preparan el partido de la tercera jornada, que será el primer desplazamiento de la temporada, en esta ocasión al Real de Gandia.