Los equipos infantiles del CV Gandia, protagonistas por sus actuaciones

Los equipos infantiles del Club Voleibol Gandia han sido protagonistas con grandes actuaciones este pasado fin de semana. El Infantil A de 1ª división A femenino vence con autoridad al CV Altamira (3-0), al igual que el Infantil B de 1ª división femenino ante el CV Sedaví (3-0). El infantil masculino consigue una gran victoria contra al CV Fabraquer por 3-1, mientras que el infantil femenino de Segunda División disputó su primer partido de la temporada frente al CV Polanens, cayendo por 0-3.

En categoría cadete, los chicos no pudieron superar al CV Xàtiva y cayeron por 1-3. El cadete femenino de Primera División disputó un emocionante encuentro ante el CV La Nucía que se resolvió en el tie-break con victoria visitante por 2-3.

El juvenil femenino tuvo doble jornada: el viernes viajó a Xàtiva, donde cayó por 3-0, pero el sábado se repuso con una sólida victoria en casa frente al CV Vinaròs (3-0).

El sénior femenino de Primera División logró su tercera victoria de la temporada tras imponerse al CV Quart por un contundente 0-3. Este triunfo es aún más especial, ya que supone el primer partido sin ceder ningún set, lo que permite al equipo seguir en lo más alto de la tabla.

Por último, el sénior femenino de Segunda División inició su temporada de la mejor manera posible, sumando su primera victoria a domicilio por 0-3 frente al CV Cullera.