La falta de intensidad y ritmo condenan al CF Miramar

El equipo de la Safor de la Lliga Autonòmica Valenta sufre su primera derrota

Salva Talens Carbó

Gandia

Por 0-1 contra el Rojales CF (Alicante) ha sufrido el CF Miramar su primera derrota liguera, tras un triunfo y un empate en las dos primeras jornadas.

El conjunto miramarino no entró al partido con la intensidad y ritmo que el encuentro requerían y el rival lo aprovechó, siendo dominador del juego y acumulando ocasiones de gol que, unas veces por las grandes intervenciones de la guardameta local, y en dos ocasiones los palos, no se traducían en goles.

Tras el descanso, el equipo de la Safor parecía que quería reaccionar e iba hacia adelante, disfrutando de algún acercamiento, pero en un error en una salida de balón le costaría el 0-1 definitivo en el marcador.

Derrota justa que debe servir para que el equipo miramarino reaccione y vuelva a la senda del trabajo y esfuerzo para competir en esta liga tan exigente.

El próximo encuentro será contra el UD Ondarense.

