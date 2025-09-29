Gandia se impacienta con Mazón por el lento avance de proyectos y los recortes

Cuando en julio del 2023 Carlos Mazón tomó posesión como president de la Generalitat una de sus muchas intenciones a nivel político era que Gandia,una de las principales ciudades de la Comunitat Valenciana, fuera popular. Su partido solo ha gobernado cuatro años en la capital de la Safor, entre 2011 y 2015, con Arturo Torró como alcalde.Esta etapa dejó una ciudad más endeudada y algunos proyectos que solo existieron en infografías.

Para 2023, Mazón hizo una apuesta para Gandia que le salió mal: colocar como alcaldable a Juan Carlos Moragues. Quien había sido conseller de Hacienda y delegado del Gobierno es gandiense, sí, pero no tenía cartel a nivel electoral en la ciudad. Meses después trató de enmendarlo colocando de nuevo a Víctor Soler, secretario primero de las Corts, como una extensión propia.

Además, el propio Mazón llegó a visitar la ciudad hasta en seis ocasiones en su primer año y medio de mandato. Casi cualquier excusa servía. Cada una de ellas, además, mostraba mucha sintonía con el alcalde, el socialista José Manuel Prieto, moderado convencido, y muchas ganas de «agradar» a los gandienses, comprometiéndose a ejecutar los proyectos que la Generalitat tenía pendientes con la ciudad.

Pero la dana lo dinamitó todo. Desde aquel fatídico 29 de octubre del que pronto se cumple un año, el president no ha vuelto a la ciudad. Y, además, muchos de los proyectos que anunció durante los primeros meses han quedado estancados. El Gobierno local de Gandia va haciendo, cada vez que tiene la ocasión, un balance de los «agravios» a los que, a su entender, está sometiendo a la ciudad.

Uno de los proyectos más importantes es el del desdoblamiento de la CV-60 entre Gandia y Palma de Gandia. En julio del 2023 el jefe del Consell aseguraba ante Prieto que las obras podrían empezar en 2024 y estar acabadas en 2027. La pasada semana anunciaba en el Debate de Política General la «licitación» del proyecto. Desde el PSPV aseguran que se trata de estudios previos al inicio de la redacción del mismo. Igualmente, el president también desvelaba el inicio del estudio de planeamiento del tranvía ente Dénia y Gandia, adjudicado por 101.000 euros.

Son dos guiños políticos de Mazón hacia una ciudad cuyos gobernantes le recuerdan que son muchos otros temas que siguen pendientes y a los que se comprometió. Entre los de mayor envergadura está la construcción del centro integrado de FP comarcal. Esta obra estaba incluida en el Pla Edificant pero en una de esas visitas a Gandia, Mazón se comprometió a asumirlo directamente desde la Conselleria de Educación. El ayuntamiento renunció a la delegación de competencias y, pese a que el terreno donde se debe construir ya ha sido cedido, el avance ha sido prácticamente nulo.

Una de las obras que ha inaugurado el actual Consell es la del Palau de Justícia el pasado verano. Se trata de un proyecto heredado de la etapa del Botànic. Pero lo que no ha hecho, pese a que hacía años que se sabía de la apertura de este edificio, es decidir el uso para los antiguos juzgados, que permanecen ahora cerrados.

La Generalitat del PP pagó a Gandia, en mayo del 2024, los 2,4 millones para la adquisición del antiguo edificio de Correos, ubicado en la plaza del Rei en Jaume. Esta compra estaba comprometida por el Botànic, que solo la dejó lista para hacer el abono. En su primera visita, una de las propuestas que asumió Mazón fue la de avanzaren la rehabilitación para fijar los usos de este inmueble pero no ha habido ningún avance más de dos años después, pese a que una institución como la Universitat Politècnia de València ha mostrado su interés en implantarse allí.

El compromiso del campanario

La pasada semana, una gran fiesta inauguraba el recién rehabilitado campanario de la Colegiata. En abril del 2024, Mazón visitaba este espacio y se comprometía, ante Prieto y también ante el propio abad del templo, a aportar 150.000 euros para sufragar la obra. El dinero no solo no ha llegado, pese a que los trabajos están finalizados, sino que la Generalitat incluso ha rechazado en dos ocasiones la solicitud del ayuntamiento para tener acceso a esa ayuda.

Además, el ayuntamiento ha denunciado que con la Generalitat del PP ha perdido más de cuatro millones de euros en ayudas que antes sí que recibía del Consell del Botànic, en su mayoría de políticas de empleo. La capital de la Safor también ha quedado fuera de los abonos al transporte para la tarjeta que unifica el Cercanías, metro y autobús metropolitano de València. n