La lluvia causa el desplome de un muro en el polideportivo de Rafelcofer
La instalación estaba cerrada por la alerta y se reparará por la vía de urgencia
El problema afecta exclusivamente a la piscina municipal, que ya ha cerrado hasta el próximo verano
Un tramo de varios metros de muro del polideportivo municipal de Rafelcofer, en la comarca de la Safor, se ha desplomado poco después de las 3 de la tarde de este lunes a consecuencia, casi con toda seguridad, de la intensa lluvia caída en ese municipio. En Rafelcofer las precipitaciones, con régimen torrencial en algunos momentos, han acumulado 117 los litros por metro cuadrado, pero desde primera hora de la tarde ha salido el sol.
Según señala el alcalde de la localidad, Josep Monserrat, que se ha desplazado hasta el lugar para comprobar in situ lo ocurrido, el muro corresponde a uno de los lados de la piscina municipal de Rafelcofer, que ya ha cerrado sus actividades hasta el próximo verano, de manera que el resto del polideportivo se podrá seguir utilizando sin ningún problema. El área a ambos lados del muro quedará acotada y los técnicos comenzarán de inmediato a valorar los daños y a fijar la solución para consolidar la estructura que se ha desplomado.
Debido a la alerta roja por previsión de fuertes lluvias, el polideportivo se encontraba cerrado, aunque la zona afectada tampoco habría estado abierta en el caso de ser un día normal.
Muy cerca del muro discurre el cauce de un barranco que, en la crecida de esta mañana, puede que haya contribuido al desplome de la estructura. El alcalde señala que una vez se disponga de los informes técnicos procederá a abrir el proceso para la reparación, que será por vía de urgencia.
