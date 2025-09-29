Oliva alerta de la falta de 8 efectivos en su parque de bomberos

El pleno del Ayuntamiento de Oliva ha aprobado, con el voto en contra del Partido Popular y el apoyo de las restantes fuerzas políticas, una moción presentada por el PSOE y asumida por los grupos municipales que conforman el Gobierno local (Projecte Oliva y UCIN) para exigir al Consorcio Provincial de Bomberos que el parque de Oliva tenga la dotación de personal que le corresponde.

Concretamente se han instado a la Diputación de València y el Consorcio Provincial de Bomberos a establecer un plan de actuación urgente para garantizar que el Parque de Bomberos de Oliva cuente con el número de efectivos necesarios para cubrir su plantilla.

Según recoge la propuesta asumida por la mayoría de los grupos municipales, el parque de Oliva tiene establecida una plantilla de 27 plazas, de las cuales solo se encuentran cubiertas en estos momentos 19. A esta situación se añade la inminente jubilación de un efectivo, lo cual reducirá el número real de bomberos a 18. A partir del dia 22 de septiembre, seis de los bomberos del parque tendrán que incorporarse a la formación al IVASPE, en turnos de tres, lo cual deja la plantilla operativa en tan solo 15 efectivos disponibles de manera real.

La situación es especialmente preocupante si tenemos en cuenta el incendio que se produjo hace solo unos días en la Muntanya de la Creu, que puso de manifiesto, una vez más, la importancia de contar con un parque de bomberos dotado de recursos humanos suficientes para garantizar una respuesta eficaz, rápida y segura.

“El déficit de personal en el Parque de Oliva compromete la capacidad de respuesta ante emergencias no solo en nuestro municipio, sino también en las localidades vecinas que dependen de su cobertura. La seguridad de la ciudadanía y la protección de nuestro entorno natural requieren de manera urgente que la Diputación de València y el Consorcio Provincial de Bomberos adopten medidas inmediatas para cubrir las plazas vacantes y reforzar los recursos del parque” señala el texto de la moción.

La concejala del PSPV, Ana Morell, ha explicado que esta propuesta se basa "en las necesidades que nos han trasladado los propios bomberos del Parque de Oliva, que ha permanecido incomprensiblemente cerrado durante muchos días este verano, con el riesgo que supone para la seguridad de los vecinos de Oliva y de las poblaciones que cubre el propio parque”.