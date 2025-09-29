Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patri de Beniflà, Salelles II d'Oliva i Canari de Xeraco, triomfadors de la Copa en Bellreguard

Júlia de Tavernes de la Valldigna i Montaner d'Almiserà cauen derrotats

El trio de Patri de Beniflà celebra la victòria en Bellreguard

El trio de Patri de Beniflà celebra la victòria en Bellreguard / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens Carbó

Gandia

El Trinquet Municipal de Bellreguard ha sigut l'escenari de dos partides de la Copa Caixa Popular de raspall professional aquest diumenge, 28 de setembre.

En la de xiques, el duel saforenc s'ha resolt a favor de Patri de beniflà davant Júlia de Tavernes. L'equip d'Ana, Natalia i Patri (Ajuntament de Rafelbunyol) suma els dos punts després de guanyar a l’equip d’Àngela, Júlia i Marina (Ajuntament d'Orba) per 25-05. Les de Rafelbunyol es van imposar amb molta solvència a les seues rivals per a situar-se líders en la segona jornada. Patri i les seues companyes sumen dos victòries en les dos primeres jornades mentre que el trio de Júlia ha perdut les dos partides jugades.

En la Copa Caixa Popular de raspall masculí Pro1 es va trencar la ratxa de victòries per a l’equip de Montaner d'Almiserà Seve (Castelló), que van caure contra Salelles II, Canari i Raul (Barxeta) per 25-15. El trio empata amb la parella al capdavant de la classificació amb dos victòries i una derrota fins ara.

La tercera jornada continua dimarts, día 30, si l'oratge ho permet, quan juguen al Trinquet de Castelló de Rugat Vercher i Murcianet (Ajuntament de la Llosa) davant Iván i Lorja (Ajuntament d'Ontinyent).

I acabarà dimecres, 1 d'octubre, al Trinquet de Guadassuar on serà el torn de Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) vs Diari i Tonet IV (Ajuntament del Genovés).

