Proinbeni se clasifica a lo grande para la segunda fase de la Copa de España

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia vuelve a hacer historia al clasificarse para la segunda fase de la Copa de España, competición en la que debuta. El equipo de la Safor, además, pasa a las eliminatorias a lo grande tras su triunfo en Albacete (74-80) en su cuarta victoria consecutiva de pretemporada si se suma la del primer amistoso y los tres encuentros del torneo copero.

Magnífico ha sido el periodo de preparación de los de Alejandro Mesa, que ahora ya se centran en la Liga de Segunda FEB con el primer encuentro del campeonato, programado este sábado que viene, 4 de octubre, en Gandia, frente al CB Getafe (17.45 horas).

Pero a Proinbeni todavía le queda, como mínimo, una ronda más de la Copa de España. El sorteo de las eliminatorias de 1/16 de final se celebrará el jueves 2 de octubre a las 12:00 horas en el museo de la FEB en Alcobendas.

Los emparejamientos de la fase de eliminatorias se determinarán por sorteo puro. Este sorteo ya marcará los cruces y emparejamientos hasta la Final Four. Las eliminatorias se disputarán a un solo partido y ya entran en liza los equipos de Primera FEB.

En todas las rondas eliminatorias, en caso de que se emparejen dos equipos de distinta categoría, el partido se disputará en la pista del equipo de menor categoría.

En caso de que los equipos emparejados sean de la misma categoría, el partido se disputará en casa de la primera extracción.