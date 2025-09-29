El temporal descarga más de 100 litros en apenas 40 minutos en Real de Gandia

Una de las características de la precipitación que está afectando a la comarca de la Safor son los violentos episodios de torrencialidad que están sorprendiendo. A primera hora de la mañana era Xeresa, donde se han registrado más de cincuenta litros por metro cuadrado en menos de una hora, causando problemas de inundación en diversos puntos del municipio, especialmente en el polideportivo, y ha generado una considerable crecida del barranco de la Martina.

Esa misma lluvia ha provocado la inundación de zonas de Xeraco, como el párking de la estación de Renfe. Aunque el servicio ferroviario sigue operativo con retrasos, según informa la compañía ferroviaria, los convoyes no se detienen en la estación de Xeraco debido a la imposibilidad de los viajeros de acceder a dicho recinto.

En la zona de la Caldereta, limítrofe entre los términos municipales de Gandia y Barx, la lluvia también ha dejado momentos de increíble intensidad. En apenas media hora se han acumulado casi cincuenta litros por metro cuadrado. Esa agua discurre hacia dos vertientes. Por una parte, hacia el barranco de Beniopa, que discurre por Gandia y de momento no presenta problemas, y por otra hacia el barranco de la Donzella, que discurre por Barx y se hunde en la sima del mismo nombre. El agua sale posteriormente por numerosas fuentes y surgentes de la Valldigna.

Pero donde la intensidad ha sido más significativa ha sido en la zona de Monterrey, situada entre los términos municipales del Real y de Palma de Gandia. Según un pluviómetro situado en una vivienda de las inmediaciones del colegio Nuestra Señora del Amparo, en solo 40 minutos se han recogido 103 litros por metro cuadrado. Es, ciertamente, una barbaridad de agua, pero afortunadamente se trata de una zona de montaña y el barranco que discurre hacia el río Vernissa ha resistido. El alcalde del Real de Gandia, Gustavo Mascarell, ha destacado esta precipitación, e indica a este periódico que pese a todo, no se han producido problemas significativos.