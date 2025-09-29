Rosa María Lara sitúa al CA Gandia Alpesa en el mapa del mundo

Rosa María Lara ha sido, de largo, la mejor representante del Club Atletisme Gandia Alpesa en el Mundial de Trail y Mountain Running CanfrancPirineos 2025.

La atleta alicantina coloca al club gandiense en el mapa mundial de esta disciplina, tras ser la 5ª clasificada en la prueba Ultra Trail en la mejor carrera de su vida.

Rosa María Lara, la mejor de España en la larga distancia, invirtió un tiempo de 10 horas, 47 minutos y15 segundos en los 81 km de la prueba, llegando a ir cuarta durante muchos kilómetros, corriendo de menos a más, mejorando el 11º puesto logrado hace dos años en Innsbruck, donde ya entonces sorprendió gratamente a todos.

Tras esta gran actuación de Lara llegaban en 26ª posición Inés Astrain (11:48:35), 27ª Gemma Arenas (11:56:11), y la 34ª María del Mar Pastor, también del CA Gandia Alpesa, (12:13:03), cerrando el quinteto español Bárbara Ruiz 38ª con 12:21:10.

Mar Pastor completa doce meses de competición exitosos en los que ha sido campeona de España, subcampeona de Europa por equipos con España y Mejor Deportista de Gandia, entre otros logros.

Sexto puesto para #EspañaAtletismo (34:32:01) por equipos con Italia campeón del mundo (32:36:17) por delante de Estados Unidos (32:49:30) y Francia (32:59:06).

Por otro lado, el primer día del campeonato compitió otro deportista del CA Gandia Alpesa, Dani Izquierdo, y fue segundo del equipo español en meta con un 27º puesto en la Vertical Uphill (Subida Vertical).