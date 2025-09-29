La UE Tavernes pierde dos puntos en un partido para olvidar

La UE Tavernes y el CF At. Quart de les Valls empataron 1-1 en el tercer partido de la Lliga Comunitat disputado el sábado en Bétera. Fue un choque lleno de incidentes que tuvo cuatro expulsados, dos por equipo, más el entrenador vallero e infinidad de tarjetas.

El protagonista fue el colegiado, muy joven, al le vino grande el partido y se dejó influenciar por los jugadores locales y más después de expulsar a dos en el minuto 32 por una tangana. A partir de ahí perdió los papeles, al cabo de un instante expulsó a Seral, a instancias del auxiliar, por supuestos insultos graves, según él, a un jugador local.

Del partido en sí, destacar que el Tavernes perdió dos puntos con arreglo a ocasiones, paradas del portero local y con el 1-1 el hecho de no aprovechar un penalti que paro el portero local a tiro del "roget" Edu.

Una primera mitad con un Tavernes bien puesto en el campo que dominaba la situación, acercándose a la portería rival, pero le faltaba el gol. La tangana a la media hora de juego le dio ventaja numérica y en el 42 llegó el golazo de Nico que subía el 0-1.

La segunda mitad fue un festival de despropósitos del árbitro, castigando con tarjeta cada falta, queriendo compensar no se sabe qué. Los locales anotaron el tanto del empate en su único tiro a puerta en todo el partido.

El Tavernes fue a por el partido y, aunque no estuvo al nivel de otros choques, tuvo claras ocasiones como el penalti no materializado, otra de Nico solo delante del portero, o un remate de Jordi fuera con todo a su favor.

Llegó la expulsión de Jordi, por doble amonestación, y otro penalti claro no señalizado por derribo a Marc que el técnico vallero, "Tomaca" protestó por lo que fue expulsado.

En definitiva un partido para olvidar con un empate que sabe a poco, aunque al equipo le faltó tranquilidad con todo a su favor y acierto en el remate final.

El míster vallero se encontraba muy molesto por el resultado y, sobre todo, por su expulsión porque "solo le dije que el penalti era claro".

La UE Tavernes pierde el liderazgo, pero es segundo en la tabla con dos triunfos y un empate en las tres primeras jornadas.