El AC Gandia sube al podio y Gisela Ruano (CH Tavernes) triunfa en el Grand Prix Internacional

El Pabellón de Halterofilia de Gandia ha vivido un fin de semana histórico con la celebración del Grand Prix Internacional que reunió a las mejores levantadoras de España y varios países europeos.

La gran protagonista fue Joana Chong (Federación de Halterofilismo de Portugal), que con un total olímpico de 195 kg y 256,728 puntos, firmó la mejor marca absoluta del campeonato.

En la categoría sub15, la vencedora fue la internacional Gisela Ruano (CH Tavernes), que con 209,62 puntos, superó a Alicia Munuera (Valencia CH) y a la griega Ioanna Margariti (Anemos).

En sub17, el triunfo fue para Aitana Gómez (Valencia CH), que alcanzó 183,55 puntos, seguida por Lucía Morante (AC Gandia) y Aroa Fernández (AC Gandia).

En júniors, la portuguesa Mariana Batista (F.H. Portugal) se proclamó campeona con 224,26 puntos, de Salma Tahiri (Olimpo Fénix) y Naira Martínez (Perspective) completando el podio.

En la categoría senior, el podio estuvo liderado por la ya mencionada Joana Chong, acompañada por Laura Chafer (Anaitasuna) y Rita Gómez (FH Portugal).

Por último, en la división Máster, victoria de Cristina Flor (CH Alzira) con 198,79 puntos, segunda plaza para María Mahiques (AC Gandia) con 198,35 y tercera de Dominique Nicole Couturier (CH Ciutat de Palma).

En la clasificación por equipos, el título viajó a Portugal de la mano de la Federación de Halterofilismo, que alcanzó un total de 960,62 puntos. La segunda posición fue para el Sporting Club de Neuilly (Francia) con 869,70, mientras que el AC Gandia Halterofilia completó el podio con 842,44.

Lola Martínez, presidenta del AC Gandia, anfitrión y organizador del Grand Prix, no podía estar más satisfecha al término de la competición: "Ha sido un fin de semana inolvidable y creo que esta edición marca un antes y un después. Quiero agradecer a los hermanos Montañés por la gestión informática del evento y a todos los clubes participantes por la ilusión y colaboración con la que acuden a este campeonato cada año".

Martínez extendió su agradecimiento a los colaboradores: "También a los auxiliares y jueces, al Hotel Gandia por la buena acogida y servicio, a Rakel por inmortalizar cada detalle con su cámara y a José Andrés Ibáñez, presidente de la Federación de Halterofilia de la Comunitat Valenciana, que sin su ayuda esto hubiera sido imposible".

La presidenta tuvo también unas palabras para sus compañeras de junta "por el trabajo realizado. Somos pocas, pero muy eficaces".

Más de 140 levantadoras de varias nacionalidades y un recinto que cada vez mejora sus prestaciones, han dejado un gran sabor de boca en este evento.