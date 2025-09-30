Alcaldes del PSPV y Compromís piden al Consell "más claridad" en las alertas

Durante los dos días de alerta por fuertes lluvias en la Safor ha habido municipios donde los colegios han estado cerrados y, justo al lado, con actividad docente normal y todos los alumnos en los centros.

Es el resultado de las diferentes formas de interpretar las situaciones de emergencia que se producen en estos casos, fundamentalmente porque el 112 de Emergencias de la Generalitat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no siempre coinciden en el color de la alarma que fija el nivel de riesgo para la población.

Esa disparidad de criterios, que también se ha producido estos días, ha llevado a alcaldes del PSPV y de Compromís de la Safor a pedir a la Generalitat más claridad en ese tipo de mensajes tan importantes para preservar la seguridad de los ciudadanos ante situaciones tan adversas que casi siempre generan peligro.

Recogiendo ese sentir, Compromís de la Safor ha denunciado este martes que se ha generado «confusión» y se ha dejado a los alcaldes «sin una información fiable para tomar decisiones que pueden afectar a la seguridad de la ciudadanía».

En su opinión, esta «falta de rigor, de previsión y de comunicación» por parte del Consell de la Generalitat ha provocado que muchos alcaldes hayan tomado decisiones «basándose en datos incompletos o contradictorios».

Es una opinión que, en líneas generales, también comparte el alcalde de Gandia. José Manuel Prieto ha anunciado que va a enviar una carta a los responsables de Emergencias de la Generalitat para que acabe con «la disparidad de criterios» en situaciones de riesgo meteorológico que han provocado avisos naranja y rojo simultáneamente, dependiendo de qué organismo los emite.

«Si se nos delega la responsabilidad a los ayuntamientos, yo no voy a eludirla, pero no se puede producir esa disparidad a la hora de disponer de la información», ha señalado Prieto, coincidiendo con la portavoz de Compromís en la Safor y primera teniente de alcalde de Gandia, Alícia Izquierdo, en que es necesario «armonizar la información de emergencias» y que la Generalitat, como administración responsable, «fije canales claros y actualizados para no depender de la improvisación y de manuales genéricos, sino de una política responsable y comprometida con la seguridad de las personas».

En respuesta a esa denuncia de líderes socialistas y de Compromís, el PP de la Safor ha señalado que son afirmaciones «inadmisibles y oportunistas». David Ronda, coordinador del PP de la Safor, ha avalado la labor de la Generalitat, para lo cual se ha basado en los hechos. «Según los datos oficiales, el temporal dejó más de 500 incidencias en la Comunitat Valenciana, ninguna de ellas grave, un resultado que evidencia que la planificación y la coordinación entre administraciones ha sido eficaz», concluye Ronda.