Cálida bienvenida al nuevo cura plebán de Oliva

El obispo auxiliar de Valencia, Arturo García Pérez, ha presidido en la parroquia de Santa María la Major el acto oficial de toma de posesión del nuevo párroco y, por lo tanto, cura-plebán de la misma, Rubén Cortell Alborch, hasta ahora destinado a la parroquia del Real de Gandia.

El acto contó con la presencia de numerosos miembros de la corporación local encabezados por la alcaldesa, Yolanda Pastor, y representantes de los grupos políticos municipales. También se contó con representantes de la parroquia de Santa María la Mayor, entre ellos el Movimiento Junior, los grupos religiosos o el coro parroquial que dirige Federico Costa, así como otros agentes de pastoral de la ciudad representantes de las parroquias del municipio, entre ellos los párrocos de Sant Roc, Javier Catalá, y Sant Francesc d’Assís, Germán Oltra.

A la llegada al templo se pudo leer un texto en el que se leía; “Benvingut, Rubén, al Poble d’Oliva. Ací la seua casa. Parròquia Santa Maria la Major”, y fue recibió la calidez de la feligresía desde su entrada por la puerta principal del templo.

Fue una celebración emotiva, cargada de mucha simbología, que puso de manifiesto lo que es una vida parroquial. Los momentos más importantes fueron la lectura del nombramiento, la homilía de Arturo García, dónde destacó la importancia de hacer y sentirse parroquia, la visita a los lugares sagrados del templo, además de las palabras del nuevo párroco, destacando la sinodalidad que se tiene que sentir en la parroquia y el compartir juntos la tarea pastoral y mencionando la frase de San Agustín: "Con vosotros cristianos, para vosotros sacerdotes".La parroquia de Santa María la Major agradeció públicamente a todos su asistencia y presencia activa.

Rubén Cortell Alborch es natural de la localidad valenciana de Salem y ha ejercido su ministerio sacerdotal durante los dos últimos años en la parroquia de la Visitación de Nuestra Señora de la localidad del Real de Gandia. Fue nombrado por el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, nuevo párroco de Santa María la Major de Oliva el día 24 de julio tras el cese del hasta ahora cura plebán Fernando Cremades, ahora canónigo en la iglesia Colegiata de Gandia, quien tomará posesión del cargo en los próximos días en una ceremonia a la que está previsto que acuda el arzobispo de València.

Cortell ejerció antes como misionero diocesano desde 2013 en Portoviejo, provincia de Manabí, en Ecuador, y anteriormente fue misionero en Cuba, por lo que tiene un amplio bagaje de trabajo en diversos lugares del mundo pregonando el Evangelio.