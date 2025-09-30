Camela cancela su concierto en la Fira i Festes de Gandia pero ya tiene sustituta

El Ayuntamiento de Gandia, a través del Departamento de Cultura, Feria y Fiestas, informa que, por motivos de salud, el grupo Camela no podrá finalmente actuar en el concierto previsto para el próximo 5 de octubre dentro de la programación de la Fira i Festes 2025 en el parque de la Festa.

La decisión se debe al hecho que Dioni, uno de los integrantes del grupo, no ha conseguido recuperarse de la enfermedad que ha obligado al grupo a cancelar gran parte de su gira de este verano.

El Ayuntamiento de Gandia y la empresa promotora de los conciertos han esperado hasta la confirmación oficial por parte del grupo, pero, de manera preventiva, se trabajó para garantizar que el público pudiera disfrutar igualmente de una gran actuación.

Melody, una de las artistas más carismáticas y polifacéticas del panorama musical español, será la encargada de sustituir la actuación de Camela. Con una exitosa trayectoria que abraza desde el pop latino y la rumba, la artista viene de representar España en el Festival de Eurovisión 2025 con su éxito "La Diva". Su presencia en el parque de la Festa garantizará una gran noche de espectáculo.

Sobre la forma de acceder al recinto, se recuerda que para el concierto de Camela estaba previsto acceder mediante invitación gratuita. Sin embargo, la empresa promotora ha indicado que, después del cambio de artista, no será necesaria invitación para asistir a los conciertos del día 5 de octubre en el cual junto a Melody, actuarán La Fúmiga, Malifeta y cerrará la noche la Fiesta Sansaru.

El acceso será libre desde las 19.00 horas hasta completar aforo, igual que el resto de conciertos programados para los días 3 y 4 de octubre en el Parque de la Fiesta. La organización recuerda que los accesos a los conciertos se realizarán por la avenida de Alicante y por la calle Villalonga.

El Ayuntamiento de Gandia lamenta la situación, ajena a su voluntad y traslada a Dioni sus mejores deseos para una pronta recuperación al mismo tiempo que agradece la comprensión del público ante este cambio.