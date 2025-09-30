Un chorro de agua obliga a cerrar a visitas la Colegiata de Gandia

La Colegiata de Gandia vuelve a ser noticia, en este caso debido a las fuertes precipitaciones registradas en la ciudad durante la jornada de este lunes, y también hoy martes. El templo gótico tuvo que cerrar sus puertas a las visitas turísticas a consecuencia de la intensa filtración de agua desde las paredes. Tanto era el caudal que miembros de Protección Civil de Gandia tuvieron que colaborar para sacar el agua del pavimento, que en varios puntos quedó completamente encharcado.

La puerta de Santa María, cerrada debido a la filtración de agua. / Levante-EMV

Según ha podido saber este periódico, el problema estriba en los canales que evacuan el agua de lluvia desde la techumbre del templo gótico. Esos conductos están obstruidos en varios puntos, lo que, al acumularse el agua, se filtra a través de los gruesos muros, penetrando en el interior de la nave central. De momento, no hay manera de detener esas filtraciones, y si bien este lunes se pudieron mantener los oficios religiosos habituales, los responsables optaron por cerrar el monumento a las visitas turísticas.

Ese problema es justamente el que el Cabildo de la Colegiata quiere solucionar mediante una obra para la que se ha pedido una subvención a la Generaliltat Valenciana. El trabajo consistiría en adecuar los canalones para que, en episodios de lluvia, saquen el agua de las paredes y no vuelva a filtrar.