Las clases vuelven mañana en Gandia, Oliva y Tavernes

Tras dos días muy complicados por las lluvias que han descargado con fuerza en diferentes puntos de la comarca de la Safor, causando problemas en localidades como Gandia, Xeraco, Tavernes de la Valldigna o el Real de Gandia, y dejando más de 200 litros por metro cuadrado en muchos puntos, la situación parece que empieza a mejorar. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha desactivado las alertas a partir de esta tarde y es por ello que los ayuntamientos ya se afanan en retomar las actividades ordinarias en todas las instalaciones públicas.

Una de las que había quedado suspendida durante estas dos jornadas han sido las clases en todos los centros educativos. Tras un segundo día con las aulas vacías, los ayuntamientos de Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna han anunciado el regreso de la actividad escolar mañana miércoles.

Además, en el caso de la capital de la comarca de la Safor, a partir de las 15 horas reabren igualmente las instalaciones deportivas, los parques y jardines, el cementerio municipal, la biblioteca infantil de barrio y el recinto de la feria de atracciones de la Fira i Festes.

Igualmente, en Tavernes de la Valldigna el ayuntamiento ha anunciado la reapertura de las instalaciones deportivas. El cementerio volverá también a estar operativo a partir de las 17 horas e igualmente el servicio de recogida de basura, que se había adelantado durante las dos noches de duración de la alerta, se llevará a cabo hoy en su horario habitual.

La biblioteca municipal abrirá a partir de mañana miércoles, por lo que la tarde de este martes seguirá cerrada.

Oliva, por el momento, no ha dado más información respecto al resto de instalaciones públicas.