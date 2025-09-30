La Copa Comunitat Valenciana "Pump Track" se disputa en Miramar

Un "pump track" es un circuito continuo con una serie de baches, curvas peraltadas y ondulaciones que permite a ciclistas, patinadores, scooters y otros deportistas sobre ruedas recorrerlo sin pedalear ni impulsarse, utilizando, en cambio, el propio cuerpo para "bombear" o generar inercia en los obstáculos para mantener y aumentar la velocidad.

Pues bien, la Copa Comunitat Valenciana de Pump Track llega a Miramar. Será este sábado 4 de octubre y se trata de una cita con la velocidad y la adrenalina en el Pump Track de Miramar.

A las 10.00 h está programada la competición de Liga LBR: bicis sin pedales, skate, scooters y rollers y a las 15.30 horas la Copa CV de bicicletas

Las inscripciones están abiertas en www.ligalbr.com Organiza el Ayuntamiento de Miramar y Liga LBR Pump Track.