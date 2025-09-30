Un episodio de lluvia que acerca 2025 a la normalidad pluviométrica en la Safor

Cerca de treinta litros por metro cuadrado se sumaron ayer en varios puntos de la Safor a las intensísimas precipitaciones del lunes, que alcanzaron un máximo de 224 litros en el área de la Caldereta, justo en el límite de los términos de Gandia y Barx.

Salvo excepciones, situadas más bien en una línea del sur de la Safor que va desde Llocnou de Sant Jeroni a Villalonga y Oliva, la comarca ha quedado regada por más de cien litros por metro cuadrado.

Si no hubiese sido por las consecuencias y desperfectos en áreas urbanas y en limitaciones a la actividad docente y laboral, podría decirse que esta borrasca solo ha traído beneficios a la comarca.

Lo avala el hecho de que la lluvia, especialmente intensa en áreas de montaña, ha situado los índices pluviométricos de este año en la cercanía de la normalidad. Eso permite recargar acuíferos, aportar humedad a zonas agrícolas y alimentar espacios naturales como los marjales litorales, que tanto dependen del líquido elemento.

El máximo, como casi siempre ocurre, se sitúa en Barx. A falta del último trimestre de 2025, en la depuradora de aguas residuales de esta localidad se han medido 827 litros por metro cuadrado. Son más del doble que en el centro de Gandia, que se queda con 400 litros. Miramar y Tavernes de la Valldigna superan los cuatrocientos litros, y más de quinientos ya tienen Villalonga y Oliva.

Además, ha llovido bien en zonas más al interior que interesan a la Safor porque es agua que alimenta esta comarca. Pinet, en la vecina Vall d’Albaida, drena al río Vernissa y al Serpis, y allí ya se han recogido en lo que va de año más de setecientos litros. En l’Orxa, en la comarca del Comtat, son más de ochocientos. La asignatura pendiente sigue siendo el área de Alcoi, una ciudad en donde apenas han caído este año 272 litros por metro cuadrado.