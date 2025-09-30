Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna mantienen la suspensión de las clases
Los municipios más grandes de la comarca también prorrogan las medidas de seguridad vigentes
Salva Talens Carbó
Los Ayuntamientos de Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna han decidido la continuidad de la suspensión de la jornada lectiva para este martes 30 de septiembre.
También siguen vigentes en estos municipios las medidas de cierre de instalaciones municipales como parques y jardines, cementerio, bibliotecas infantiles y barrio y recintos deportivos.
Estas mismas acciones han sido adoptadas por otros ayuntamientos de la comarca de la Safor como los de Almoines, l'Alqueria de la Comtessa, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Miramar, Piles, el Real de Gandia o Simat de la Valldigna.
En otros casos, como Daimús, Ador, Rafelcofer, Potries, Villalonga, Ròtova o Xeraco, entre otros, se ha optado por reanudar las clases ante la previsión de nivel naranja y dado que el colegio se encuentra en una zona no inundable.
