Gandia pone restricciones al uso de patinetes

Circular en patinete al libre albedrío en Gandia ya no será tan fácil. Quien quiera utilizar este vehículo para desplazarse por la ciudad deberá hacerlo cumpliendo las normas que el ayuntamiento ha incluido en la nueva ordenanza de movilidad que ya está aprobada y que podría entrar en vigor entre finales de este año y principios del 2026, una vez supere todos los trámites administrativos correspondientes.

Las cuestiones más importantes que regula el nuevo texto están pensadas, especialmente, para mejorar la seguridad de los usuarios pero también de quienes circulan por la vía pública.

Por ese motivo, la norma aprobada en la Junta de Gobierno celebrada este martes obliga al uso del casco para todas las personas que conduzcan un patinete por la ciudad de Gandia. Además, los propietarios de estos vehículos estarán obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los gastos que pueda causar el patinete en un hipotético accidente en la vía pública.

Como este periódico publicó en su día, se trata de medidas que la mayoría de usuarios que adquieren un patiente podrán cubrir económicamente sin muchos problemas. La contratación de un seguro, dependiendo de las coberturas, puede oscilar entre los 40 y los 60 euros y, en su mayoría, incluyen una responsabilidad civil de hasta 150.000 euros. En lo que respecta a los cascos, su precio también varía de su calidad, pero oscilan entre los 60 y los 100 euros de media.

El ayuntamiento , según ha destacado la concejala de Movilidad, Lydia Morant, apuesta por el uso del vehículo sostenible pero con el objetivo de que los usuarios y las usuarias cumplan las normas de circulación.

Multas de hasta 1.000 euros

Como es lógico, la aprobación de nuevas normas para la circulación y uso de los patinetes eléctricos en la ciudad de Gandia. El incumplimiento de esta ordenanza se considerará como infracción grave, por lo que la cuantía de las sanciones ascenderá a entre los 100 y los 1.000 euros, dependiendo de la reincidencia de la persona que la cometa.