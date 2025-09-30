Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juveniles, infantiles y cadetes del CV Real de Gandia suman importantes victorias

El equipo Bollo Natural Fruit Sénior cae en un ajustado choque ante el CV Sedaví

El CV Real de Gandia El Saleroso milita en 2ª Infantil

El CV Real de Gandia El Saleroso milita en 2ª Infantil / CV Real de Gandia

Salva Talens Carbó

Gandia

El equipo senior femenino Bollo Natural Fruit Club Voleibol Real de Gandía perdió por 3-2 frente al CV Sedaví en un encuentro marcado por la intensidad y los parciales ajustados.

Las realeras dominaron con claridad los dos primeros sets y tuvieron el tercero en sus manos (27-25), pero el bajón físico en el tramo final permitió la remontada local. El partido se disputó en el pabellón del Real de Gandia, ya que el Sedaví continúa sin instalación tras la catástrofe de la DANA.

Por su parte, los equipos de base firmaron un gran fin de semana con varias victorias destacadas. Triunfo en Segunda Juvenil 0-3 en el derbi de la Safor contra el CV Oliva, segundo consecutivo para las de Alejandro Terrero.

Las infantiles de Primera obtuvieron una importante victoria 0-3 en Xàtiva frente a uno de los clubes históricos de la Comunitat, mientras que las jugadoras de El Saleroso CV Real de Gandia de Segunda Infantil lograron la primera victoria de la temporada, 1-3 en Castellón ante el CV Mediterráneo B, mostrando una gran progresión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents