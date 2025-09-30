Oliva acoge la primera edición de la Liga Nacional de Fútbol Inclusivo 2025

El Polideportivo Municipal y el Camp de Fútbol del Morer acogen los días 3 y 4 de octubre la I Liga de Fútbol Inclusivo Nacional 2025. Participan deportistas con diversidad funcional, y otros sin diversidad, de forma mixta, a partir de los 16 años.

Organiza el Proyecto Unión Deporte e Inclusión conjuntamente con las entidades Fundación SASM, Sport Sa, Auna Inclusión y Crécer en Positivo, con la colaboración de la Unión Deportiva Oliva y las concejalías de Deportes y Bienestar Social del Ayuntamiento de Oliva.

También destacar el papel fundamental como colaboradores de entidades, tales como la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

La Liga de Fútbol Inclusivo también incluye una gala en la que se presentarán los equipos participantes y se reconocerán a distintas entidades por su trayectoria con el deporte inclusivo. La gala tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las 20:15 horas en el Pabellón del Polideportivo Municipal de Oliva.

En esta jornada participarán 24 equipos de Valencia, Alicante, Murcia, Ciudad Real y Cuenca, pertenecientes a las siguientes entidades en 3 divisiones (1a, 2a y 3a). Cada división tiene un nivel de juego: - 1a Avanzado, - 2ª Medio y - 3a Iniciación.

Las entidades participantes son las siguientes: Valencia Club de Fútbol, Atlético Torreño Club de Fútbol, Fundación Espurna, Ribarroja de Turia Club de Fútbol, ILUNION MLV - ISI, El Esglai Ciudad de Xàtiva, Aderes Burjassot, Fútbol Base Dénia - Fundació Baleària, Fundación SASM - Promesas Sueca Club de Fútbol, Mislata Club de Fútbol, ADIXI - Xirivella Club de Fútbol, Club Deportivo Adina, Unión Deportiva Oliva, Auna Inclusión y Club Deportivo Asodisal.

Los partidos inaugurales del viernes 3 de octubre serán de 18.00 a 19.00 horas. El sábado 4 de octubre se disputarán los cuartos de final, semifinales, tercer y cuarto puesto y finales, que empezarán a las 10.00 y finalizarán a las 17.45. La entrega de premios será a las 18:00 horas.

Joan Mascarell, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Oliva: "Estamos muy satisfechos y agradecidos a la organización por haber pensado en Oliva para la primera Liga de Fútbol Inclusivo. Esto demuestra el buen trabajo que estamos haciendo para mejorar nuestras instalaciones deportivas y al mismo tiempo hacerlas adaptadas para todas las personas".

Teresa Tur, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Oliva: "Desde el área de Bienestar Social, damos la enhorabuena a las entidades organizadoras y colaboradoras por esta iniciativa. El deporte, como la gran mayoría de actividades saludables, deberían ser accesibles a toda la ciudadanía. Y, sin duda esta competición ayudará a dar visibilidad".