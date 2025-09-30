Potries completa l'equip d'assesorament artístic per intentar ser Capital Europea de la Cultura
Anna Moner, Ausiàs Garrigós i Conxa Arjona s'incorporen al projecte de cara al 2031
L’escriptora de Vila-real, el clarinetista de Potries i la ceramista de Manises formen part d’un comité que farà la proposta de programació cultural de la candidatura
Salva Talens Carbó
Potries vol situar-se al mapa europeu com a candidata a Capital Europea de la Cultura 2031. Per a fer-ho, el municipi, amb poc més de 1.000 habitants, ha creat un Consell de Capitalitat que camina amb cinc equips de voluntariat. Un d’ells és l’equip d’assessorament artístic, del qual l’Ajuntament ha donat a conèixer els 3 últims noms dels 8 que participen, que ja estan treballant junt amb altres perfils provinents de disciplines i trajectòries culturals diverses que nodreixen la candidatura.
En primer lloc, Anna Moner (Vila-real) és escriptora, artista plàstica, guionista i comunicadora, llicenciada en Història de l’Art. Ha publicat una vintena de relats en diversos reculls i col·leccions, amb premis com: Crítica 2016, Enric Valor 2010, Alfons el Magnànim 2014, Túria 2015, Drac de Sant Jordi 2015, Ciutat d’Alzira 2018, i Festival València Negra 2024. Col·labora en diferents periòdics i revistes, i també ho ha fet en la ràdio d’À Punt. La candidatura accentua la importància de la participació de l’escriptora perquè "llegir ens fa lliures, ens ensenya a imaginar sense fronteres i a elegir el nostre camí, i Potries 2031, com Anna, és ambaixadora i ferma defensora de la lectura".
En segon lloc, Ausiàs Garrigós (Potries) és solista de clarinet baix a l’orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ha format part de la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra i ha col·laborat amb les orquestres simfòniques de Londres i la BBC, English National Opera i Chamber Orchestra of Europe, entre altres. És membre del Riot Ensemble i professor al Royal Northern College of Music de Manchester. "Des de la música contemporània i la consciència d’haver nascut al poble, és director artístic del Potries Music Fest des de 2018, amb l’objectiu de trencar barreres i acostar la música de les capitals europees al veïnat d’un poble de 1.000 habitants", apunten des de la candidatura Potries 2031.
Per últim, Conxa Arjona (Manises) és ceramista. Graduada en Arts Plàstiques, especialitat de ceràmica, en l’Escola Superior de Ceràmica de Manises. Com a professora de ceràmica, ha impartit classes durant 15 anys en tallers d’ocupació. També ha treballat com a restauradora en el Museu Nacional de Ceràmica de València, entre altres treballs ceràmics. També té el seu propi taller: Drac Ceramic. La direcció de Potries 2031 ho té clar: "La terrisseria corre per les venes de la història de Potries i recuperar els oficis ceràmics és un dels nostres objectius principals; els treballs artesanals han de tornar a tindre un paper fonamental en la nostra societat, capaços de donar resposta a la vida des de la proximitat i aprofitant els sabers mil·lenaris".
Anna, Ausiàs i Conxa se sumen a les ja anunciades participacions de la directora del Palau Ducal de Gandia, Estela Pellicer, el poeta valencià, Ismael Sempere, les muralistes, Aleixa Prokesch i Rosa Fuster, i l’arquitecte paisatgista, Jaume Puchalt.
