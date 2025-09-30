La segunda ronda de La Nostra Copa ya está aquí: Estos son los emparejamientos

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha hecho públicos los emparejamientos de la segunda ronda de la quinta edición La Nostra Copa de fútbol regional, que se disputará el 9 de octubre.

Serán 70 partidos para decidir quién avanza en la competición para intentar ser el equipo que represente a la FFCV en la Copa de S.M. El Rey de la temporada 26-27:

La primera ronda de la competición contó con 139 enfrentamientos, que determinaron los vencedores que han continuado en el camino.

Los equipos de la Lliga Comunitat como la UE Tavernes están exentos y se incorporarán en la cuarta ronda eliminatoria. Todos los enfrentamientos se disputarán a partido único.

Los enfrentamientos para la decena de clubes de la Safor son estos: CD Rafelguaraf, de 2ª FFCV, contra el CF Simat de 1ª FFCV; CE Ròtova (2ª) vs CE la Font d'en Carròs (1ª); CF Miramar (2ª) vs CF Gandia; UD Portuarios Disarp (2ª) vs Pego CF (1ª); UE Benifairó de la Valldigna (2ª) vs CF Cullera (2ª); UD Oliva (2ª) vs CD Dénia (1ª) y Villalonga CF (2ª) contra el CF Bellreguard, también de 2ª FFCV.