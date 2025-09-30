Soplan nuevos vientos para el Club Esportiu Corriol Oliva Tennis Taula

El nuevo proyecto del Club Esportiu Corriol Oliva Tennis Taula ya está en marcha. Este fin de semana se ha disputado la primera jornada de la campaña 2025-2026.

Tras un año complejo por el fallecimiento de su "alma mater", Pierre Guitart, y un verano de duro trabajo por parte de su junta directiva para cambiar la estructura organizativa y los métodos de trabajo manteniendo su filosofía de club de cantera y el recuerdo a su jugador más carismático, los cinco equipos que representan al club de manera oficial han iniciado las competiciones nacionales y autonómicas.

La entidad cuenta con un equipo de Primera Nacional, otro en 2ª Nacional, dos en 1ª Autonómica y el quinto equipo en 2ª Autonómica. Hay un total de 31 licencias federativas, equipajes de nuevo diseño con 5 patrocinadores principales y muchos otros sumados a la causa. Además, se ha realizado una potente campaña de captación de socios y simpatizantes con la convicción en el trabajo desde la cantera y la pasión por competir. Una receta sencilla para consolidar las bases de mayores cotas futuras y ser suficiente en esta primera temporada.

Equipo olivense, a la derecha, y rivales en el debut en 1ª Nacional / CE Corriol Oliva

En este primer fin de semana de competición ha habido resultados dispares, afluencia masiva de espectadores en los partidos como locales en la Sala Pierre Guitart del IES Gabriel Ciscar de Oliva y mucho trabajo por delante.

Derrota del equipo de 1ª Nacional en Castellón en su debut en la categoría por 4 a 2. Jugaron por los de Oliva: Víctor Pellicer (1), Víctor Parra y Enric Malonda (1). La buena noticia, lo igualado de todos los partidos y el alto nivel mostrado por los jugadores del Corriol.

Victoria como local la conseguida por el conjunto de 2ª Nacional frente al CTT La Vila Joiosa por un claro 5 a 1. Jugaron Miguel Jordá (2), Zhihao Zhang (2) y Pau Beneyto (1).

Los equipos olivenses de 1ª Autonómica se han enfrentado este fin de semana / CE Corriol Oliva

Duelo fratricida el disputado por los dos equipos de 1ª Autonómica del club olivense al enfrentarse entre ellos en la Sala Pierre Guitart, que se saldó con un inequívoco 6 a 0 para Sergio Bertomeu (2), Pablo Ferrer (2) y Hugo Abellán (2).

Los más jóvenes del Corriol Oliva juegan en 2ª Autonómica / CE Corriol Oliva

Otro revés fue el sufrido, también en casa, por el equipo de 2ª Autonómica ante el Carlet B 2 a 4, con un equipo completamente nuevo formado íntegramente por jugadores noveles que se inician en la práctica deportiva de este deporte y compiten por primera vez.