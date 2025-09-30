Tres de Tres para la UD Beniopa que encabeza la Liga en Segunda FFCV
El Villalonga CF debe jugar este miércoles 1 de octubre su partido aplazado el 21 de septiembre
Salva Talens Carbó
La UD Beniopa suma los 9 puntos posibles en 3 partidos, que son los que se han disputado en la Liga de Segunda FFCV. Este pasado fin de semana ha ganado 1-3 al CF Miramar y lidera el campeonato en solitario.
La UD Oliva cuenta con 7 puntos tras saldar con un empate, 3-3, su partido ante el Safor CF Gandia A. En otros encuentros de la jornada, la UD Portuarios Disarp y el CF Bellreguard también igualaron a 3 tantos; el CE Ròtova Ase impuso 3-2 al Gorgos CF, el Daimús CF cayó 0-4 frente al CF Cullera, la UE Benifairó venció 0-1 en el Verger y el Villalonga CF triunfó 0-1 en el Real de Gandia.
Precisamente, el Villalonga CF puede alcanzar a la UD Beniopa en el liderazgo de la competición si gana al CEF El Verger en el partido fijado este miércoles, 1 de octubre, en la localidad de la Safor. Este choque fue aplazado el pasado 21 de septiembre por una tormenta de granizo. El choque arrancará a las 20.30 horas.
