Triple podio de Juan E. M. Molina en el Campeonato de España de tiro olímpico

El Campo de Tiro de Chiloeches (Guadalajara) ha sido el escenario de una de las competiciones más esperadas del calendario nacional: el Campeonato de España BR-50 Aire 2025, que ha contado con una altísima participación de tiradores de todo el país.

Entre ellos, el deportista de Tavernes de la Valldigna, Juan Emilio Moreno Molina, quien ha vuelto a destacar con la consecución de varias medallas y diplomas en esta competición de alta precisión dentro del tiro olímpico.

Molina ha subido al podio individual como subcampeón de España en la modalidad de Varmint Ligero, pero es que también se ha proclamado campeón por equipos con la Federación de Tiro de la Comunitat Valenciana y ha quedado también primero en la clasificación por clubes, representando al CTO Bats Shooters de Valencia.

En el mismo campeonato ha debutado otro tirador de Tavernes de la Valldigna, Raúl García, décimo clasificado individual y primero por clubes con el CTO Bats Shooters de Valencia, formando equipo con el propio Molina.

Juan Emilio Moreno Molina está cuajando un gran año en cuanto a resultados, destacando, por encima de todo, la medalla de bronce en el Campeonato de Europa y el 12º puesto conseguido en el Mundial. Ambas competiciones se disputaron en Finlandia el pasado mes de agosto.

Molina también ha sido este año campeón de la Copa del Rey, añadiendo este título a los que ha conseguido en años anteriores dentro del ámbito nacional.

Cuenta con la colaboración de la Associació Amics de l'Aire Comprimit de Xeraco y el CTO Bats Shooters y disputa todas sus competiciones de precisión con carabinas Lobo AirGuns XR-100'BR.