La UE Llocnou de Sant Jeroni debuta en la Liga tras caer derrotado en La Nostra Copa
El equipo de la Safor disputa este miércoles el primer encuentro en su retorno a 1ª Regional de fútbol sala
Salva Talens Carbó
La UE Llocnou de Sant Jeroni no ha podido todavía debutar en la Liga de fútbol sala, pero sí lo ha hecho en La Nostra Copa.
En su retorno al campeonato liguero en 1ª Regional, el conjunto de la Safor tuvo que aplazar el primer encuentro programado el pasado 21 de septiembre en casa ante el CD Esclavas por motivos meteorológicos. Este choque se juega este miércoles, 1 de octubre, a las 20 horas, en el Pabellón Municipal de Llocnou de Sant Jeroni.
En la segunda jornada liguera, la UE Llocnou jugará el sábado, 4 de octubre, en la cancha del CD Maguen Alfafar FS.
Por otro lado, la trayectoria de la UE Llocnou en La Nostra Copa Futsal 2025-2026 ha terminado más pronto de lo que se esperaba, tras la derrota sufrida por el cuadro llocnouí en l'Alcúdia de Crespins por 6-4. Ni los 4 tantos, obra de Carlos, Borja y Vicent, este por partida doble, fueron suficientes para cambiar el signo del encuentro.
