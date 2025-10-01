Álvaro Moreno inaugura su primer tienda en la Safor con un espacio de 400 metros en La Vital

La firma de moda masculina Álvaro Moreno abrirá este jueves, 2 de octubre, las puertas de su nueva tienda en el Centro Comercial La Vital de Gandía, propiedad de MERLIN Properties. Con esta inauguración, la Vital refuerza su oferta de moda hombre que actualmente ya cuenta con Cortefiel, Zara o H&M.

Con más de 400 m² de superficie situados en la planta baja del centro, junto a Rituals, el nuevo establecimiento ofrecerá la experiencia de compra característica de la marca: un ambiente cuidado, atención cercana y colecciones que combinan elegancia, comodidad y tendencia.

La apertura contará con una jornada muy especial para clientes y visitantes. A partir de las 13 horas del jueves, la tienda celebrará su fiesta de inauguración, con un programa que incluye:

• Recepción a los clientes con azafatas y reparto de globos en la entrada.

• Cortador de jamón y degustación de bebidas dentro del local.

• Bendición del espacio a cargo de un sacerdote, como acto simbólico de apertura.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un 15% de descuento en todas las prendas de colección desde el jueves 2 hasta el sábado 4 de octubre.

Álvaro Moreno es una de las firmas españolas de moda masculina que más está creciendo. Su propuesta se basa en un estilo actual, versátil y cercano al consumidor, con colecciones diseñadas para el hombre contemporáneo que busca elegancia y comodidad a precios accesibles.

Fundada en Osuna (Sevilla) en 2005, Álvaro Moreno se ha consolidado como un referente en moda masculina, con colecciones para hombres, niños y una línea especial llamada "Trajearte”. Heredera de un legado familiar y guiada por valores como el cuidado al detalle y el trato cercano al cliente, la marca destaca por su diseño, calidad y precio accesible. Actualmente cuenta con 74 puntos de venta en España.