El CD Pesca Gandia organiza el Trofeo Ciudad de Gandia Fira i Festes "La Copa dels Borgia"
La competición se disputa el domingo 5 de octubre en la modalidad "Carro Valenciano"
Salva Talens Carbó
El Club Deportivo de Pesca Gandia ultima la organización de una de las citas competitivas más esperadas de su calendario deportivo: el Trofeo Ciudad de Gandia Especial Fira i Festes "La Copa dels Borgia", un concurso abierto a todos los clubes de la Comunitat Valenciana que se disputará en la modalidad "Carro Valenciano" este domingo, 5 de octubre.
La jornada arrancará a las 6:30 horas con el sorteo y la elección de pesqueras, dando paso a la competición oficial que tendrá lugar entre las 08:00 y las 13:00 horas.
La inscripción tiene un coste de 15 euros, que incluye el almuerzo, y permanecerá abierta hasta el viernes 3 de octubre a las 13:00 horas
Los premios variarán según la participación, y además se realizarán sorteos de jamones y quesos entre los asistentes. Una cita deportiva y festiva en el marco de la Fira i Festes Gandia.
