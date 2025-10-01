El Departamento de Gandia entrega los premios a los mejores trabajos científicos de residentes
Ángel Gregori Roig, de Traumatología, y Lucía Collado Izquierdo, de Pediatría, ganan la cuarta edición de estos reconocimientos
Levante-EMV
El Departamento de Salud de Gandia ha entregado los IV Premios a los Mejores Trabajos Científicos de Residentes, organizados por la comisión de docencia de residentes y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).
Ángel Gregori Roig, de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, ha ganado en la modalidad de Mejor Publicación Científica por el trabajo ‘Resultados funcionales y radiológicos a largo plazo tras implantación de balón subacromial en pacientes con rotura masiva de manguito rotador’.
Por su parte, Lucía Collado Izquierdo, de la especialidad de Pediatría, ha obtenido el premio a la Mejor Comunicación Científica por la publicación ‘Epidemiología y manejo de las quemaduras infantiles en los servicios de Urgencias de España’.
Desde el equipo directivo han agradecido la implicación de todos los participantes, así como la labor docente y de incentivación de la investigación en los residentes por parte de los tutores del Departamento. Los premios se dieron a conocer en el acto de despedida de los 23 residentes del Departamento que han finalizado esta etapa formativa en las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, Anestesia, Cirugía, Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Cirugía Ortopédica y Traumatológica.
