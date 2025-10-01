Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Departamento de Gandia entrega los premios a los mejores trabajos científicos de residentes

Ángel Gregori Roig, de Traumatología, y Lucía Collado Izquierdo, de Pediatría, ganan la cuarta edición de estos reconocimientos

La pediatra Lucía Collado.

Gandia

El Departamento de Salud de Gandia ha entregado los IV Premios a los Mejores Trabajos Científicos de Residentes, organizados por la comisión de docencia de residentes y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Ángel Gregori Roig, de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, ha ganado en la modalidad de Mejor Publicación Científica por el trabajo ‘Resultados funcionales y radiológicos a largo plazo tras implantación de balón subacromial en pacientes con rotura masiva de manguito rotador’.

Angel Gregori, con un responsable del departamento de Salud de Gandia.

Por su parte, Lucía Collado Izquierdo, de la especialidad de Pediatría, ha obtenido el premio a la Mejor Comunicación Científica por la publicación ‘Epidemiología y manejo de las quemaduras infantiles en los servicios de Urgencias de España’.

Desde el equipo directivo han agradecido la implicación de todos los participantes, así como la labor docente y de incentivación de la investigación en los residentes por parte de los tutores del Departamento. Los premios se dieron a conocer en el acto de despedida de los 23 residentes del Departamento que han finalizado esta etapa formativa en las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, Anestesia, Cirugía, Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Cirugía Ortopédica y Traumatológica.

