El Departamento de Gandia entrega los premios a los mejores trabajos científicos de residentes

El Departamento de Salud de Gandia ha entregado los IV Premios a los Mejores Trabajos Científicos de Residentes, organizados por la comisión de docencia de residentes y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Ángel Gregori Roig, de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, ha ganado en la modalidad de Mejor Publicación Científica por el trabajo ‘Resultados funcionales y radiológicos a largo plazo tras implantación de balón subacromial en pacientes con rotura masiva de manguito rotador’.

Angel Gregori, con un responsable del departamento de Salud de Gandia. / Levante-EMV

Por su parte, Lucía Collado Izquierdo, de la especialidad de Pediatría, ha obtenido el premio a la Mejor Comunicación Científica por la publicación ‘Epidemiología y manejo de las quemaduras infantiles en los servicios de Urgencias de España’.

Desde el equipo directivo han agradecido la implicación de todos los participantes, así como la labor docente y de incentivación de la investigación en los residentes por parte de los tutores del Departamento. Los premios se dieron a conocer en el acto de despedida de los 23 residentes del Departamento que han finalizado esta etapa formativa en las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, Anestesia, Cirugía, Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Cirugía Ortopédica y Traumatológica.