Las Fallas de Gandia apuestan por mantener la Ofrena a la Mare de Déu en una sola tarde

La lluvia caída durante la tarde del pasado 18 de marzo, día de la Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats de las Fallas de Gandia, impidió celebrar ese emotivo y multitudinario acto, de manera que se optó por trasladarlo a la mañana del día siguiente, festividad de Sant Josep. La celebración fue todo un éxito, con una amplísima participación y miles de personas en las calles, pero tuvo un inconveniente, y es que terminó demasiado tarde. Tanto que la mascletà de ese día se tuvo que disparar a eso de las 3 de la tarde, para desesperación de otros miles de personas que esperaron largo rato en la explanada de la estación de ferrocarril. Muchos optaron por irse antes del espectáculo pirotécnico.

Pese a todo, la Ofrena de Flors matinal abrió un debate sobre cómo celebrar el acto, y la Federació de Falles propuso dividirla en dos jornadas, de manera que así se aseguraba la participación de todos los falleros y falleras, y no terminar a eso de las once de la noche, cuando ya casi no queda gente en las calles. La idea era partir la Ofrena entre los días 17 y 18 de marzo, algo que quedó para el debate de los presidentes y las comisiones de fallas. Finalmente, se optó por otra propuesta consistente en el día 18 en dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde.

Ese debate se ha reabierto esta semana en una reunión de presidentes que, de momento, arroja el resultado de hacer pocos cambios. La decisión mayoritaria es que la Ofrena siga siendo la tarde del 18 de marzo, pero adelantándola media hora para terminar antes. Se trata de empezar el desfile a las 16.30 horas e intentar, aplicando agilidad, que concluya como máximo a las 10 de la noche.

Esa propuesta todavía tiene que ser debatida y aprobada en una Asamblea de la Federació de Falles, pero el presidente, Francisco Martínez, señala que todo apunta a que el año que viene se seguirá en una única jornada. Dependiendo de cómo quede, se reabriría el debate de dividirla en dos tandas.

Un notable incremento del censo

Las reacciones, sin embargo, no se han hecho esperar. La más llamativa ha sido la comisión de Màrtirs, una de las más numerosas de Gandia, que se ha pronunciado a favor de dos tandas para la Ofrena de Flors. "Entendemos y respaldamos la decisión de la Federació de Falles de dividir la Ofrena en dos jornadas, los días 17 y 18 de marzo, pero siempre terminando con al menos una de las dos falleras mayores", señala el comunicado emitido por la comisión de Màrtirs.

Además de la lluvia del año pasado, hay otro aspecto en el que se fundamentan los partidarios de la doble jornada, como se hace en València. Y ese no es otro que el notable incremento del censo de falleros y falleras registrado en la ciudad de Gandia en los últimos años. Solo desde el último balance la ciudad tiene casi trescientos miembros más en las comisiones. Y eso son trescientas personas más que tienen que desfilar por las calles y depositar sus ramos de flores para llenar el manto floral a la imagen de la Mare de Déu dels Desemparats. Porque la idea que no prospera es que al escenario donde se sitúa la imagen mariana suban solo los presidentes y reinas de cada comisión. La Ofrena es un acto muy emotivo y todos quieren su momento y su foto en un homenaje tan particular a la patrona de los valencianos.

Las Fallas de Gandia, por lo tanto, seguramente mantendrán la Ofrena en la tarde del 18 de marzo del año que viene. Pero nadie puede asegurar que, inmediatamente después, vuelva a reabrirse el debate sobre las dos jornadas, pensando siempre en la mejor fórmula para que todos cumplan sus deseos y se dé brillantez al desfile y a la composición del manto floral que engalana durante unos días la fachada de la Colegiata de Gandia recayente a la plaza Major y que se convierte en espacio para miles de fotografías.