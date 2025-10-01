El Festivern 2025 ja té cartell: Més de vint bandes actuaran en Tavernes de la Valldigna
La dinovena edició es celebra del 29 al 31 de desembre
Les entrades estarán disponibles aquest dijous, 2 d’octubre, a les 14:00 hores en www.codetickets.com
Més de vint bandes actuaran en el Festivern 2025, que es celebrarà del 29 al 31 de desembre en Tavernes de la Valldigna. El Festivern, el festival de les comarques centrals, torna per a celebrar la seua XIX edició amb tres jornades que ompliran el poble de música i festa.
En esta ocasió, el festival més esperat de la Nit de Cap d’Any valenciana reunirà a més de vint bandes en un cartell que promet emocions fortes i una experiència inoblidable.
Les entrades estarán disponibles a la web de Codetickets aquest dijous, 2 d’octubre, a les 14:00 hores
Entre els artistes més destacats, es troba La Fúmiga que tancarà la seua gira 2025 al Festivern. Amb ells, encapçalen el cartell Figa Flawas, Auxili, que presentaran el seu últim treball "Aborigen", i The Tyets.
També s’incorporen Biznaga, que debuten al festival; Abril, amb el seu primer disc, Instruccions per estimar una cirera, i la seua primera gira; Juantxo Skalari & La Rude Band, que arriben dins de la seua gira 30 aniversari Skalari30ak; Malifeta, que repetixen després de l’exit de la seua estrena als escenaris de l’any passat, i Jimena Amarillo, amb la gira presentació de seu nou disc Angélika.
El cartell es completa amb propostes de referència com Boikot, Pep Gimeno "Botifarra", Ginestà, Pep de la Tona, Las Ninyas del Corro o Primavera Valenciana, tribut a dues de les bandes més icòniques de la música en valencià: La Gossa Sorda i Obrint Pas; entre molts altres.
Les nits es tancaran amb DJ Plan B, DJ Trapella i Las Hienas DJ Set, que posaran el punt final a cada jornada.
En esta edició, el Festivern ha reactivat les seues xarxes socials amb una única frase: "una cançoneta i mo n’anem". Un lema que ret homenatge a la cançó La Penúltima de La Fúmiga i que reforça la connexió entre la banda i el festival.
Tavernes de la Valldigna acollirà durant tres dies a milers de persones en un festival que, a més dels concerts, oferirà zona d’acampada, activitats esportives, concursos i tota classe de propostes paral·leles. En els últims dies de l’any, la localitat multiplica la seua població i es converteix en l’epicentre musical i cultural del país.
El recinte, presidit per la seua emblemàtica carpa gegant, ha esdevingut un escenari de referència per a la música i la cultura valenciana. Al llarg de quasi dues dècades, han passat per ell algunes de les bandes més rellevants del panorama estatal i internacional, consolidant el Festivern com un ritual iniciàtic per a milers de persones que trien viure la Nit de Cap d’Any en este esdeveniment únic.
