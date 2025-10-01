Gandia anuncia una radiografía al millonario sistema contra inundaciones

El Partido Popular de Gandia ha desatado una polémica sobre la efectividad de las millonarias inversiones realizadas durante años en la zona urbana del Grau y la playa para prevenir las inundaciones y limitar los daños que causan.

Refiriéndose especialmente al depósito de pluviales del Clot de la Mota, activo desde hace unos meses y en el que se han invertido diez millones de euros, el PP ha señalado con rotundidad que «no ha servido para nada». El portavoz popular, Víctor Soler, ha señalado sobre esta cuestión que «los vecinos merecen explicaciones claras sobre dónde están los 10 millones de euros de sus impuestos que supuestamente se invirtieron en evitar inundaciones y no han servido para nada», al tiempo que relató las varias calles y urbanizaciones que se inundaron en la mañana del lunes, «poniendo en riesgo a vecinos y visitantes». El PP incluso ha solicitado una comisión de investigación sobre esos sistemas contra inundaciones.

Frente a esta posición, el Gobierno de Gandia, y más concretamente el alcalde, ha reaccionado. Tras solicitar datos de los técnicos que gestionan el funcionamiento de los depósitos de pluviales y de los grandes colectores que canalizan el agua de lluvia, José Manuel Prieto ha revelado que, durante los momentos más críticos del fuerte episodio de lluvias del lunes el sistema permitió evacuar cerca de 55.000 metros cúbicos de agua. Ese caudal, obviamente, se habría quedado en las calles, incrementando el nivel de inundación que se produjo en la playa y, consiguientemente, los daños en plantas bajas, garajes y en los vehículos que circulaban o que estaban estacionados en la zona.

Aun así, el alcalde ha anunciado un informe técnico pormenorizado que permita determinar cómo han funcionado los depósitos y los colectores construidos durante años. El estudio intentará determinar a qué nivel habría llegado el agua en las calles si no se hubieran evacuado esos 55.000 metros cúbicos. «Los problemas puntuales se han reducido a un palmo de agua y algunas calles cortadas. En el caso de no haber invertido en esas infraestructuras hidráulicas Gandia habría sufrido consecuencias mucho más graves», ha señalado el alcalde.

Reducir el riesgo sin eliminarlo

En el fondo de la cuestión radica el concepto de si se puede evitar por completo que haya inundaciones. La respuesta, evidentemente, es que eso depende de la cantidad de lluvia caída y, sobre todo, de la intensidad.

Cuando los técnicos encargaron el proyecto del depósito del Clot de la Mota, que puede almacenar 11.000 metros cúbicos de agua cuando llueve intensamente, nunca señalaron que la playa de Gandia jamás se volvería a inundar, sino que sería más difícil o, dicho de otra forma, que se requeriría más cantidad de agua y en menos tiempo para que ocurriera.

Ocurre lo mismo con las inversiones en otras infraestructuras contra riadas. En el río Serpis, en la rambla de la Gallinera y en los barrancos de Beniopa y Beniteixir se invirtieron decenas de millones de euros y, con el tiempo, se ha demostrado que minimizan el riesgo de inundación en todos esos cauces. Ahora bien, los técnicos hablan siempre de reducir la posibilidad de desbordamiento, nunca de evitarlos completamente.

El cambio climático, que apunta a un mayor riesgo de precipitaciones de una enorme intensidad en la costa mediterránea, como se ha comprobado este pasado lunes, obliga a no bajar la guardia en la adopción de medidas y en las inversiones para hacer frente a los riesgos que eso conlleva.