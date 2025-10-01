Inscripciones abiertas para la VI Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC

Gandia volverá a ser escenario de la Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC, que este año, en su sexta edición, tendrá lugar el domingo 16 de noviembre con salida desde el barrio de Corea a las 9:30 horas.

El evento está organizado por el Club Atletisme Safor Teika con el patrocinio de ESIC Business & Marketing School, la colaboración de FAES y el apoyo del Ayuntamiento de Gandia.

La prueba recorrerá unos 6 kilómetros con puntos de avituallamiento y una completa bolsa del corredor para los participantes.

Las inscripciones, que ya están abiertas en la web oficial, tienen un precio de 10 € hasta el 4 de noviembre, y de 12 € hasta el 11 de noviembre, fecha en que finaliza el plazo. Podrán participar tanto trabajadores como emprendedores de cualquier sector, de forma individual o por equipos de 2, 3 o 4 personas, en categorías masculinas, femeninas y mixtas. Para facilitar el procedimiento de inscripciones, las empresas que deseen inscribir a 8 o más participantes pueden solicitar a la organización un formulario único de inscripción, comunicándolo por correo a info@cursaempresessafor.com.

Según destaca la concejala de Comercio y Empresa de Gandia, Elena Moncho, "esta carrera es una oportunidad para visibilizar el dinamismo y la colaboración del tejido empresarial de nuestra comarca, fomentando el trabajo en equipo, el bienestar y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Por su parte, el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, subraya que "se trata de una carrera abierta a todos, con una distancia asequible que puede recorrerse corriendo o caminando, y que combina deporte, salud y cohesión social, además de visibilizar el papel fundamental de las empresas". Naveiro también destaca la importante participación femenina, que ya supera el 50%.

El presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, recuerda que este año "además de la carrera, habrá actividades paralelas como el esmorzar y un desfile de empresas participantes, así como premios en diferentes categorías y un concurso de vídeos creativos sobre la carrera".

La presentación oficial del evento tendrá lugar el 16 de octubre, a las 20 horas, en Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç.

Para más información e inscripciones: http://www.cursaempresessafor.com