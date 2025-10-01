Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maria Josep Escrivà, premi a la trajectòria literària de Gandia

La reunió en la que s'ha decidit atorgar el premi a Maria Josep Escrivà.

La reunió en la que s'ha decidit atorgar el premi a Maria Josep Escrivà. / Alex Oltra

L’Ajuntament de Gandia, a través de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), ha anunciat hui l’atorgament del Premi Roís de Corella a la trajectòria literària dins dels Premis Literaris Ciutat de Gandia 2025.

Segons ha declarat la regidora de Cultura i responsable de l’IMAB, Balbina Sendra, “una vegada conclòs el Consell de l’IMAB i tal com figurava en el punt dos de l’ordre del dia, s’ha proposat i aprovat la candidatura de Maria Josep Escrivà Vidal. Ens ompli d’orgull poder anunciar que la guardonada és una de les veus més sòlides i reconegudes de la literatura valenciana contemporània”.

Nascuda al Grau de Gandia l’any 1968, Maria Josep Escrivà és poeta, docent i gestora cultural. Llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Filologia Catalana, ha dedicat la seua vida a l’estudi i a la difusió de la literatura.

Maria Josep Escrivà.

Maria Josep Escrivà. / Levante-EMV

La seua trajectòria literària inclou obres cabdals com Remor alè, A les palpentes del vidre, Flors a casa, Serena barca, Sempre és tard o el poemari L’alegria de l’oblit. També ha conreat la narrativa i la literatura infantil, i ha estat distingida amb reconeixements tan rellevants com el Premi Marià Manent, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians o el Premi de Poesia dels Jocs Florals de Barcelona.

La seua obra, traduïda a diverses llengües, ha contribuït a situar Gandia i la Safor en el mapa cultural internacional.

“Per tot això, aquest guardó és un reconeixement més que merescut a una trajectòria marcada per la qualitat, la coherència i la passió per la literatura”, ha afegit Sendra.

