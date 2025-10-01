Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los mejores clubes de remo de la Comunitat Valenciana se citan en Gandia

El Club Rem Grau Gandia es el anfitrión del campeonato autonómico de yolas

Un equipo del Club Rem Grau Gandia / Club Rem Grau Gandia

La Marina de Gandia acoge este sábado, 4 de octubre, el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Remo en la modalidad de Yolas con la participación de los mejores clubes de remo. La competición reunirá a decenas de deportistas que lucharán por los títulos autonómicos en diferentes categorías.

El evento, organizado por el Club Rem Grau Gandia y la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana, se celebrará en un entorno único, con el público disfrutando de la prueba desde el paseo marítimo y las instalaciones deportivas.

El campeonato comenzará a las 10:00 horas con las primeras mangas, y concluirá a la 13:00 horas con las finales y entrega de trofeos. La entrada es libre y gratuita, lo que convierte a la cita en una oportunidad ideal para acercarse al remo valenciano y descubrir el deporte náutico en Gandia.

"Es un orgullo celebrar el Campeonato Autonómico de Yolas en Gandia. Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de una jornada deportiva y a conocer de cerca el remo", señalan desde el Club Rem Grau Gandia.

El Campeonato Autonómico de Yolas en Gandia refuerza la apuesta de la ciudad por el deporte náutico y sitúa a la Marina como un referente del remo en la Comunitat Valenciana.

