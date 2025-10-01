Los mejores clubes de remo de la Comunitat Valenciana se citan en Gandia

La Marina de Gandia acoge este sábado, 4 de octubre, el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Remo en la modalidad de Yolas con la participación de los mejores clubes de remo. La competición reunirá a decenas de deportistas que lucharán por los títulos autonómicos en diferentes categorías.

El evento, organizado por el Club Rem Grau Gandia y la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana, se celebrará en un entorno único, con el público disfrutando de la prueba desde el paseo marítimo y las instalaciones deportivas.

El campeonato comenzará a las 10:00 horas con las primeras mangas, y concluirá a la 13:00 horas con las finales y entrega de trofeos. La entrada es libre y gratuita, lo que convierte a la cita en una oportunidad ideal para acercarse al remo valenciano y descubrir el deporte náutico en Gandia.

"Es un orgullo celebrar el Campeonato Autonómico de Yolas en Gandia. Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de una jornada deportiva y a conocer de cerca el remo", señalan desde el Club Rem Grau Gandia.

El Campeonato Autonómico de Yolas en Gandia refuerza la apuesta de la ciudad por el deporte náutico y sitúa a la Marina como un referente del remo en la Comunitat Valenciana.