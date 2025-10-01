Miramar es la sede de "un evento deportivo sin precedentes en la Safor"

La localidad de Miramar acoge este sábado, 4 de octubre, la Copa Comunitat Valenciana de Pump Track, un evento deportivo sin precedentes en la comarca de la Safor, según el Ayuntamiento, que reunirá a cerca de un centenar de participantes de todas las edades.

Un "pump track" es un circuito continuo con una serie de baches, curvas peraltadas y ondulaciones que permite a ciclistas, patinadores, scooters y otros deportistas sobre ruedas recorrerlo sin pedalear ni impulsarse, utilizando, en cambio, el propio cuerpo para "bombear" o generar inercia en los obstáculos para mantener y aumentar la velocidad.

El campeonato, organizado por el Ajuntament de Miramar en colaboración con La Liga LBR Pump Track, promete una jornada de pura adrenalina y espectáculo, donde la velocidad, la técnica y la destreza marcarán la diferencia. Con esta cita, el consistorio da vida al nuevo espacio de Pump Track, inaugurado recientemente y concebido como un lugar de encuentro y diversión para jóvenes y familias del municipio.

La jornada arrancará a las 10.00 h con la Liga LBR, en la que competirán bicis sin pedales, skate, scooters y rollers. En estas categorías, la mayoría de inscritos son menores de edad que llegan con ganas de disfrutar y pasarlo bien en un entorno lúdico y festivo.

Por la tarde, a partir de las 15.30 h, se disputará la Copa Comunitat Valenciana en la modalidad de bicicletas, con la participación de perfiles profesionales de primer nivel, algunos de ellos campeones de España.

Además de las pruebas oficiales, se espera un gran ambiente familiar y festivo en torno al circuito, con la participación y el apoyo de clubes, aficionados y visitantes que podrán disfrutar de una jornada única al aire libre. Así, la cita contará también con la presencia de "Pajaroko", la mascota oficial de la Copa, que animará y divertirá a los asistentes durante toda la jornada. Además, las asociaciones del pueblo también han querido estar presentes con una barra de bebidas y comidas para que no falte de nada en el Pump Track.

La alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, destaca que: "Para nosotros es un orgullo acoger por primera vez en la comarca un evento de estas características. La Copa de Pump Track no solo pone en valor nuestras instalaciones recién inauguradas, sino que también convierte a Miramar en punto de encuentro para jóvenes, familias y amantes del deporte. Queremos que el Pump Track de Miramar sea un espacio vivo, lleno de actividad, donde la juventud pueda disfrutar de su tiempo libre de manera saludable. Este evento es solo el inicio de muchas propuestas que vendrán para dinamizar la vida del municipio".

El evento es abierto al público y gratuito, convirtiéndose en una gran oportunidad para disfrutar del deporte, animar a los participantes y descubrir el pump track, una modalidad que cada vez cuenta con más adeptos.