Mónica Nogueroles: Una presidenta nerviosa y expectante...pero muy ilusionada

La presidenta de Units pel Bàsquet Gandia, Mónica Nogueroles, lo vive todo con pasión. Esta semana es especial ante el estreno del primer equipo, Proinbeni, en la Liga Segunda FEB 2025-2026. Ella misma confiesa que "estoy... nerviosa por ser la semana del debut, expectante por ver cómo respondemos, pero muy ilusionada con este nuevo proyecto".

Mónica asegura estar "muy contenta por los jugadores y el cuerpo técnico por su trayectoria en la pretemporada. Coralmente, están respondiendo todos muy bien, da igual juegue quien juegue. Los veo a todos muy integrados, a pesar de que solo llevemos un mes de curso". Pero, matiza,..."ahora viene la realidad, llega la hora de la verdad con el inicio de la Liga".

Sobre la Copa de España, la presidenta destaca los buenos resultados del equipo que le han llevado a la segunda fase (eliminatorias a partido único) y expresa en voz alta una ilusión: "que nos toque Estudiantes en casa", si bien puntualiza "si nos toca jugar fuera será algo incómodo porque es entre semana, además del gasto económico que supone. Si jugamos en casa, mejor. La Copa está bien mientras dure, sin más". El sorteo de emparejamientos es este jueves, 2 de octubre.

En torno a la plantilla profesional, Nogueroles argumenta que "a mí me gusta mucho. Creo que se ha fichado bien" y lanza al aire el objetivo de esta campaña: "llegar a la fase de ascenso, es decir, clasificarnos entre los ocho primeros". Atrás queda la meta del año pasado, que era la permanencia. "Ambición no nos falta".

La presidenta y los entrenadores del primer equipo, el primer día de pretemporada / Salva Talens Carbó

Al preguntarle sobre el histórico debut del canterano de 15 años, Joan Barber, con el conjunto profesional en un partido de la Copa de España, Mónica Nogueroles subraya que "eso significa que los jugadores de la base saben que pueden llegar al primer equipo como lo ha hecho Barber", al tiempo que "ahora mismo tenemos dos júniors y dos séniors B en dinámica de Segunda FEB".

Según la presidenta, Units pel Bàsquet Gandia ya tiene más socios que el año pasado. Hemos alcanzado los 455 abonados y abonadas, pero "queremos llegar a los 500 y lo podemos conseguir esta semana con motivo del primer partido de Liga, que es casa. Una ciudad como Gandia puede y debe tener medio millar de socios y socias, como mínimo".

El mensaje a la afición es que "vengan este sábado al Pabellón Municipal, que sabemos que es difícil porque estamos en Fira i Festes, y que nos apoyen durante toda la temporada como siempre han hecho".

Al fichaje de Anna Gómez como coordinadora de los equipos femeninos de la entidad gandiense, la máxima dirigente explica que: "las chicas necesitaban un aliciente, un plus, y por eso hemos incorporado a Anna Gómez. El objetivo era contar con una coordinadora cualificada para que imparta su sapiencia a nuestras jugadoras y que estas vean que hay un futuro y no se tengan tener que ir a otros clubes. Se trata de un proyecto a largo plazo con el que estamos muy ilusionados".