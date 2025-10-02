Derrota de la UE Llocnou de Sant Jeroni en su estreno liguero (3-6)
El equipo saforense de 1ª Regional de fútbol sala cae en casa ante el CD Esclavas de Valencia
Derrota y eliminación en La Nostra Copa y derrota en la Liga de 1ª Regional. No ha comenzado bien la temporada de fútbol sala federado la UE Llocnou de Sant Jeroni.
El equipo llocnouí cayó en la primera eliminatoria de La Nostra Copa Futsal 2025-2026 en l'Alcúdia de Crespins por 6-4 y este miércoles ha perdido por 3-6 ante el CD Esclavas de Valencia en su primer choque del campeonato liguero.
El conjunto de la Safor tuvo que aplazar el primer encuentro liguero programado el pasado 21 de septiembre en casa ante el CD Esclavas por motivos meteorológicos. Este choque se ha jugado este miércoles, 1 de octubre, en el Pabellón Municipal de Llocnou de Sant Jeroni.
En la segunda jornada liguera, la UE Llocnou jugará este sábado, 4 de octubre, en la cancha del CD Maguen Alfafar FS.
