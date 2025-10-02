El gandiense Víctor Rubio, rival de Proinbeni UpB Gandia en la Liga de 2ª FEB

El Club Baloncesto Zaragoza inicia su temporada en Segunda FEB este sábado frente al Club Esportiu Bàsquet Llíria con un proyecto ambicioso que dirige, deportivamente, el entrenador de Gandia, Víctor Rubio Estarlich.

Un año más y como ya lo fue en su etapa en el CEB Llíria, Víctor Rubio Estarlich, vuelve a ser rival de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia en la Liga de Segunda FEB. Ambos equipos se enfrentarán, por primera vez, en la tercera jornada a disputar el fin de semana del 18-19 de octubre en la capital de la Safor.

Víctor Rubio aterrizó en Zaragoza tras dirigir al CEB Llíria, curiosamente su primer adversario en la Liga que arranca este fin de semana: "Estoy muy motivado. La pretemporada ha sido buena no solo por los resultados, sino por las sensaciones competitivas".

Los maños, al igual que Proinbeni UpB Gandia, se han clasificado para la segunda fase de la Copa de España en la que se enfrentarán al CB Tizona Burgos de 1ª FEB en la eliminatoria de 1/16 de final.

El técnico resalta la conexión del grupo desde el primer día: "Hay una química increíble, me he encontrado con un grupo generoso y trabajador, que se ha adaptado perfectamente a la filosofía que hemos querido implantar".

Sobre su debut frente a Llíria, el entrenador gandiense reconoce el componente emocional que supone: "Fue mi club. Sé que será un partido muy exigente, pero también sé que si el CBZ juega con la identidad que está construyendo, tenemos opciones de empezar ganando". En cuanto a los objetivos, se enfoca en el desarrollo colectivo: "Quiero que este grupo llegue a su máximo potencial dentro y fuera de la pista".

José Luis Rubio, presidente del Club Baloncesto Zaragoza, José Luis Rubio Jr., vicepresidente del club, y Víctor Rubio, entrenador del conjunto aragonés, presentan con ilusión la nueva temporada.