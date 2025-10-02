La Generación Z conserva las tradiciones

Han crecido con internet y las redes sociales, viven fundamentalmente al otro lado de la pantalla, son individualistas pero comprometidos y no conciben un trabajo que no les permita seguir creciendo como personas o que no esté en consonancia con sus valores.

Así son, a grandes rasgos, los «centennials», también llamados «zoomers» o Generación Z, los jóvenes nacidos entre finales de los 90 y 2010. Pero también son chicos que se preocupan por las tradiciones. Al menos en Gandia, donde los jóvenes responden siempre a la llamada municipal para participar en las bandas del Tio de la Porra.

Este año han sido cerca de un centenar, antes del sorteo que hace el ayuntamiento para adjudicar las 84 plazas disponibles de estudiantes, a razón de cuatro bandas de 21 componentes cada una.

Y entre ellos están los «caps de banda», que se presentan voluntarios para dirigir a sus respectivas agrupaciones. Ellos, reunidos un año más por este periódico, son en esta ocasión Laia Escrivà Prats (16 años, estudia primer curso de Bachillerato en Escolapias), Bàrbara Martínez Díaz (16 años, cursa segundo de Bachillerato en l’Escola Pia), Josep Bernal Pastor (16 años, estudiante de cuarto curso de Bachillerato en el IESMaria Enríquez), y Naiara Lara Climent, de 17 años, cursa segundo de Bachillerato en Escolapias.

De nuevo el coordinador de las bandas juveniles es el músico Cento Carbó, quien se encarga de enseñar el toque tradicional pero también de incorporar unas notas más de percusión y una «performance» para interpretarán delante de las autoridades y del público congregado en la plaza Major, especialmente en la concentración de bandas del mediodía.

Por otra parte, habrá una banda infantil, con 25 niños de 8 a 10 años, por cuarto año consecutivo, este año procedentes del colegio Abat Sola. Y tampoco faltará la de usuarios de la Fundació Espurna.

Los jóvenes son los protagonistas de esta jornada, sí, pero en las bandas también hay gente mayor. Este año se suma una banda senior más, y por tanto serán dos, con 42 componentes mayores de 40 años. Cada año hay más interés por participar en este segmento de edad.

Además están los falleros (75 miembros) y las bandas de la Semana Santa. La misión de todos ellos es recorrer los colegios y otros centros como residencias de mayores y el hospital para anunciar la llegada de las fiestas.

¿Y el Tio de la Porra?El personaje al que el alcalde cederá este viernes a primera hora la simbólica vara de mando para que gobierne estos días la ciudad, será encarnado por segundo año consecutivo por el presidente de la Federació de Falles, Francisco Martínez Chover. En total son más de 200 personas que pondrán toda su ilusión para anunciar a la ciudad y al mundo que Gandia está en fiestas.

Este año en el renovado Saló dels Arcs, en la planta baja del ayuntamiento, hay una exposición que repasa la historia del Tio de la Porra a través de disfraces, accesorios, fotografías y carteles anunciadores. Por otra parte, sigue activa la Associació del Tio de la Porra; su última iniciativa ha sido el cuento infantil «El secret del iaio», escrito por Laura Soriano con ilustraciones de Isabel Lluch. n