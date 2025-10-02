José Manuel Prieto: "Para gobernar siempre tendría en cuenta a Compromís, en cualquier circunstancia"

Empezando por lo último, tras el episodio de lluvia torrencial del pasado lunes, usted ha reclamado a la Generalitat más claridad en el sistema de alertas a la población. ¿Qué es lo que pide concretamente?

Yo nunca eludo el ejercicio de mis competencias, lo que sí quiero es ejercerla con el máximo de información y con todos los datos sobre la mesa. La última noche de la alerta había un aviso naranja de Aemet para el día siguiente y colisionaba con el aviso rojo que el 112 de Emergencias mantuvo hasta al menos las 12 de la noche, lo que deja poco tiempo para planificar el día siguiente. No me corresponde a mí determinar las alertas, pero, como alcalde, cuando dirijo una emergencia lo que quiero es disponer de una información coherente.

¿Ha respondido bien la ciudad a esta situación tan complicada?

Sí, y me gustaría compararla en perspectiva. Esta ha sido probablemente la tempestad más intensa en diez años. La otra fue en septiembre de 2015, con registros de lluvia parecidos. Me gustaría que se recordara cómo estaba la ciudad aquel día y cómo estaba el pasado lunes. Hemos tenido picos de cuarenta y cincuenta litros en pocos minutos. Ante eso también estamos preparados. Parece inevitable que haya calles con un palmo de agua, e incluso algunos bajos inundados, pero también hay calles de la playa que antes se inundaban y ahora no ha ocurrido. No quiero dudas sobre infraestructuras hidráulicas que han supuesto una inversión que otras ciudades no han hecho y que convierten a Gandia en un referente. Por eso he pedido un informe técnico que radiografíe los depósitos de pluviales, singularmente el del Clot de la Mota, que este lunes permitieron desaguar 55 millones de litros en dos horas, pero también que nos digan qué hubiera pasado en estas lluvias si no hubiésemos disponido de esos sistemas.

Habló usted de crear un sistema de alertas, sobre todo en el barranco de Beniopa. ¿Como está ese proyecto?

Muy avanzado. Vamos a ser pioneros. Incorporaremos sistemas de alerta y de detección. Los técnicos están trabajando y en poco tiempo podremos avanzar detalles.

¿Sería para avisar con antelación ante posibles crecidas del barranco?

Para avisar y para monitorizar. Saber a qué capacidad están los depósitos y colectores de pluviales de los que disponemos, pero también saber con más detalle qué ocurre en la cabecera del barranco.

Volviendo al verano que ya ha concluido, usted propuso cinco pactos de ciudad en el pleno y quisiera que concretara. Habló de un pacto por una ciudad sostenible. ¿En qué consiste eso?

En poder responder a los retos del presente fuera del reproche partidista. Lo que busco es que los problemas más importantes de los ciudadanos queden al margen de la batalla entre partidos, porque ese enfrentamiento no resuelve nada. Los ciudadanos están cansados de los reproches y nos corresponde dar dos pasos al frente en responsabilidad. Concertando y acordando es como se pueden conseguir buenos resultados, incluso incorporando propuestas de la oposición, que es lo que yo siempre he hecho en mi trayectoria política.

El pacto por una ciudad sostenible incluye un sistema de transporte sostenible del que ahora Gandia no dispone. ¿Se está avanzando en ello?

Sí. Estamos en la memoria previa a los pliegos administrativos y técnicos, que se harán antes de fin de año. Queremos acertar en los trayectos, en la vertebración y en la definición del sistema. Conectar bien los centros de salud y el hospital, conectar bien Gandia y la playa pero, sobre todo, que la línea circular discurra por todos los barrios, y acabar con un servicio, el actual, que es manifiestamente mejorable. Por el importe económico, esa licitación es larga, pero me gustaría que a final de la legislatura llegara este nuevo sistema de transporte.

Pide una ciudad más segura y más cívica. Sobre civismo, el abandono de trastos en la calle sigue sin solucionarse.

Están las nuevas sanciones vigentes, pero también tenemos que incorporar una potente campaña de concienciación que comenzará en breve donde vamos a incidir en la pedagogía...

...No es un problema exclusivo de Gandia.

Ciertamente, lo veo incrementado en otras ciudades. Pero me preocupa, porque hemos puesto muchos recursos para que un servicio que funciona muy bien, como es la retirada programada de trastos, siga con una proporción del 60-40, de los que son trastos no programados y los anunciados. Algo falla en pedagogía, y también en la aplicación de las ordenanzas. También vamos a vigilar más gracias a la autorización de 38 cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos, pero lo más importante es que el ayuntamiento potencie los servicios públicos para que determinados aspectos mejoren.

Prieto, en otro momento de la entrevista. / Àlex Oltra

¿Qué es un pacto de la ‘buena política?

Pues que determinadas cosas en el pleno no pasen. No hablo de opiniones discrepantes, que de eso va la democracia, sino de conflictos entendidos como peleas, de la sobreactuación. Eso es lo que necesitamos evitar, porque es fundamental para prevenir las posiciones ultras. Hay que ofrecer una buena imagen de los representantes públicos y de la política que hacemos entre todos, aunque sea con opiniones confrontadas o discrepantes. Eso es un pacto por la buena política.

También pide un pacto por las infraestructuras. Aunque sí avanza el desdoblamiento de la vía férrea Gandia-Cullera, ni progresa la CV-60 ni el tranvía a Dénia. ¿Qué pretende con ese acuerdo?

Comprometer a todas las administraciones, comprometerlas a que cada una asuma sus proyectos. Tenemos que dejar de celebrar entusiastamente lo que no son más que avances de un expediente y que dejemos de hacer anuncios que los ciudadanos ya no se creen. Cuando dos años después se anuncia un estudio del tranvía a Dénia que ya se tendría que haber hecho, pues puedo celebrar que se haga, pero que nadie me pida que muestre mi júbilo. Veo pocos avances en proyectos fundamentales, salvo el caso del desdoblamiento de la vía férrea hasta Cullera.

Y, finalmente, un pacto por la vivienda. ¿Puede hacer más el ayuntamiento frente a un problema tan complicado?

Pues tenemos que hacer más, incluso más allá de nuestras competencias, como estamos haciendo. Hay que hacer más porque no veo concertación de otras administraciones en un gran pacto de Estado por la vivienda, o, en el caso de la Generalitat, construyendo edificios después de dos años de disponer de la licencia de obra. ¿Por qué determinadas actuaciones van tan lentas? Esa no es una simple visión de los ciudadanos. En el caso de la vivienda es una visión clarísima que yo también percibo, porque conozco el estado de los expedientes. ¿Cómo vamos tan lentos en cuestiones de vivienda que provocan una emergencia nacional?

Sobre vivienda, el Consell de Carlos Mazón le pide que Gandia se sume al Plan Vive.

Pero es que estos temas son de ida y vuelta. Yo me apunto al Plan Vive si ellos construyen las viviendas comprometidas.

Tenemos un turismo de récord. ¿Teme usted que aquí también se produzca un problema de masificación?

No, en absoluto. Porque tenemos el resultado de un buen trabajo del sector y la perseverancia en valores como la calidad y la sostenibilidad que están permitiendo que, de forma escrupulosamente impecable, el sector esté consiguiendo que Gandia sea el segundo destino de la Comunitat Valenciana, después de València, con más sellos de calidad, y eso son alojamientos turísticos, hostelería, restauración, hoteles. Creo que tenemos que hacer mejor lo que ya hacemos bien, y es persistir y trabajar en ese plan de calidad y sostenibilidad que diversifica el perfil del turista, más meses al año, y que también trabaja con más perfiles de visitantes que se suman a los que ya tenemos, con más gasto por visitante. Y también hay que apostar por el turismo deportivo, el ambiental, el de eventos, etc.

Gandia obtendría un fajo de billetes si aplicara una tasa turística sin perder visitantes. ¿Usted sigue siendo contrario a una tasa?

En este momento no hay ninguna tasa planteada. A la que había sí que me opongo, por una razón muy sencilla, y es que no está adaptada a la realidad de cada ciudad...

...En Cataluña se aplica

Pero dependerá de qué tipo de ciudad, en qué tipo de alojamiento. Nosotros tenemos un sector impecable de apartamentos turísticos, que ha hecho un trabajo de regularización, que colabora con la Administración mediante inspecciones y en favor de una mayor profesionalización. ¿Qué hacemos?, ¿gravamos con una tasa a los apartamentos regularizados y no gravamos a los que siguen todavía fuera del mercado regulado de alojamientos? ¿Damos marcha atrás en el camino de profesionalización que nos ha pedido el sector y al que hemos contribuido de forma conjunta? ¿Es la tasa finalista? ¿De verdad va a revertir en una mejora del servicio? Yo estoy a favor de que determinados servicios públicos, por incremento de población, no los pague el vecino, sino el turista, pero no me parece que poner una tasa que no es finalista sea la solución. Mejor cambiemos el sistema de financiación de los ayuntamientos, de lo que no ha hablado nadie. Descentralicemos el Estado autonómico y hagamos que aquellos que asumimos más población, que prestamos más servicios y tenemos la convicción de seguir prestándolos lo hagamos con garantías, con una estructura de tasas e impuestos que no grave más a quien no ha de gravar y que permita que, efectivamente, determinados servicios no los tengan que pagar los vecinos de ese municipio. Yo a eso me apunto, pero a una tasa que no sé muy bien cómo se regula, que no está adaptada a la realidad de cada destino turístico y que no se sabe si es finalista, no me apunto.

¿Por qué el Gobierno de Gandia le da tanta importancia al proyecto del Pabellón Gandia Arena?

Fundamentalmente porque la infraestructura es importante en la competitividad del destino, en forma de acontecimientos deportivos o musicales todo el año. Queremos dar a nuestros visitantes paquetes de estancia en Gandia con actos deportivos o musicales vinculados. Pero sobre todo porque nos permite crecer en instalaciones deportivas. Nuestros clubes necesitan lugares para entrenar, y si ese espacio a la vez puede ser una infraestructura referente, que puede acoger acontecimientos todo el año y que puede trabajar el turismo deportivo en meses que no son fuertes, nos ayuda en ese camino de fidelización del turista y del trabajo de diversificar el turismo a lo largo de todo el año.

Superado ya el ecuador de la legislatura, siguen las discrepancias entre el Partido Socialista y Compromís. ¿Cómo ve su relación con el socio de gobierno?

Lo he dicho antes. Es que las posiciones discrepantes son necesarias en una democracia. Si lo son en una familia, ¿cómo no van a serlo en un gobierno con un partido que no funciona exactamente como el mío? La relación es muy buena, y la prueba de esa fortaleza es que la gran mayoría de las propuestas salen adelante. Estamos preparando el presupuesto del año que viene porque tenemos claras las prioridades, las partidas de gastos e inversión, la estructura económica de orden en el ayuntamiento... Y todo eso lo hemos hecho superando la quiebra económica y garantizando una ciudad de oportunidades y de inversiones. Por eso creo que compartimos el camino de desarrollo y la hoja de ruta a seguir. ¿En qué no estamos de acuerdo? Pues es evidente. Hay posiciones que yo he expresado y un partido distinto al mío no comparte, y al revés igual, porque hay posiciones de Compromís en las que yo no estoy de acuerdo. No somos un bloque monolítico, porque nada en la vida pública lo es. Pero la prueba de la fortaleza es que es un pacto que se ha reeditado y que funciona bien.

¿Confía que el pacto, por lo tanto, acabará la legislatura?

No tengo la bola del futuro, pero si existe una visión compartida de trabajar por un proyecto de ciudad colectivo que trascienda las siglas políticas sin perder los valores y apelando a la esencia de una Gandia en la que caben todos, no vislumbro problemas. Nadie más contrario al lío que yo, aunque a veces me meta en problemas, porque tengo opinión propia.

¿Repetiría el pacto o busca una mayoría absoluta para las próximas elecciones?

Yo pedí una mayoría amplia a los ciudadanos y ciudadanas, obtuve su confianza y este examen es diario. Yo me examino todos los días en favor de un proyecto. Pero mire, para gobernar siempre tendría en cuenta a Compromís en cualquier circunstancia. No sé qué arco del pleno conformarán los ciudadanos en las próximas elecciones, porque depende de su voluntad, pero evidentemente contaría con un partido con el que compartimos valores y planteamientos. Me gustaría contar con otros grupos. Yo ofrecí delegaciones a todos los partidos, pero evidentemente el primero es Compromís.

Aunque salga del ámbito municipal, ¿usted cómo ve la situación general, en política quiero decir, en la Comunitat Valenciana y en España?

Me siento muy alejado de ese debate público. Y me preocupa muchísimo, porque es muy difícil interlocutar con según qué administraciones, es muy difícil llegar no ya a acuerdos, sino a establecer conversaciones que rehúyen de lo táctico y estratégico. Le aseguro que la sobreactuación y la polarización política que algunos intentan extender a Gandia tiene consecuencias negativas para todos. Estoy lejos de lo que pasa, no tengo información porque no ostento cargos orgánicos, pero estoy muy preocupado porque creo que vivimos en una fase de regresión de la vida pública en favor de opciones que no admiten los matices, donde no se toleran las opciones moderadas. Has de ser blanco o negro, de una opción u otra, y yo no soy así. Soy una persona moderada, templada, que intenta entender todas las posiciones, sobre todo si no son la mía. Entiendo la diversidad de una España en la que todos cabemos, en la que hay una idea compartida de país que creo que se ha perdido. Por eso me siento muy lejos del debate público actual, no me gusta, y muy lejos del enfrentamiento partidario y político que se vive en este país.

El Tio de la Porra está a punto de salir. ¿Por qué hay que venir a la Fira de Gandia?

Es una de las sensaciones más genuinas de Gandia. El Tio de la Porra antes te sacaba de la escuela y ahora del puesto de trabajo. Creo que es uno de los mejores días que se pueden vivir como ciudadano, y también de experimentar ese orgullo del proyecto colectivo del que formamos parte. El Tio de la Porra prologa una de las mejores fiestas de España. Este año tiene treinta y pico actividades más que el año pasado. Es una fiesta de calle como pocas en España que logran transformar en un fin de semana todos los espacios, cada rincón de la ciudad, con espectáculos y actividades de gran calidad para los más diversos gustos. Y esa sensación de una ciudad que ofrece lo que tiene, la expresión de nuestros mejores valores para que el ciudadano y el visitante disfruten, compartan y se sientan parte de ese proyecto colectivo creo que es única, y por eso vale la pena dejarse perder por cualquier rincón.

Termino. ¿Usted también tiene la sensación de que Gandia es atractiva, y no solo me refiero a inversiones o personas, sino a escuchar muy frecuentemente a propios y visitantes aquello de «Gandia m’agrada»?

Sí. Y eso se llama capitalidad y liderazgo. Mire, eso no es mérito exclusivo de nadie, sino de todos. De los ciudadanos que empujan cada día en favor de una ciudad que siempre tiene nuevas metas que conquistar, del sector económico y productivo, de los agentes sociales, de las asociaciones, y también de las instituciones. Porque este es un entorno confiable. Aquí la estabilidad política suma y es una garantía, y eso también ayuda.