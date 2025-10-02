Un joven olivense, en la cima de la repostería mundial

El joven pastelero olivense Josep Collado Caudeli ha sido la gran sensación del tercer Mundial del Praliné de Lyon tras conseguir el segundo puesto de la gran final entre algunos de los mejores pasteleros de Francia y del mundo.

El subcampeonato del mundo es su primer gran premio tras una extraordinaria formación académica que arrancó en su Oliva natal, en Cheste y en el CDT l’Alqueria del Duc de Gandia, y posteriormente de las manos del mejor chef español, Martín Berasategui, que durante tres años le sentó las bases para su futuro trabajo en este mundo, tras pasar después por Irlanda y ahora en Francia.

La tarta ganadora del segundo premio tiene como elemento principal la almendra valenciana, junto al azúcar, la glucosa y la nata, una original combinación que ya encantaba a sus compañeros y le hizo pensar en participar por primera vez en este concurso. De hecho, aprendió la técnica de la Praliné francesa de manos del gran chef pastelero Nicolás Pepín, en cuya pastelería, Maison Pepín-Pâtisserie Chocolaterie, se encuentra actualmente formándose recogiendo la semilla del propio Pepín que ganó la primera edición de este concurso mundial.

El joven pastelero olivense, con la tarta ganadora y el diploma conseguido en Lyon. / Levante-EMV

El diseño fue muy importante por el simbolismo de poner en la tarta la fachada de la basílica de Notre Dame de Fourvière, uno de los edificios más importantes de la historia de la ciudad francesa.

Nicolás Pepín fue uno de los primeros en felicitarle junto a su madre, Isabel Caudeli, que le acompañó en este concurso y posteriormente también recibió la felicitación de Martín Berasategui tras conocer su galardón, además de su amigo el pastelero gandiense Raúl Segura, entre otros compañeros.

La pastelería valenciana quintuplicó las ventas en Irlanda

Josep Collado no olvida sus orígenes y señala la importancia que tienen los buenos productos de la pastelería valenciana, y señaló a Levante-EMV que “baste como ejemplo que cuando llegué a Irlanda empecé a hacer nuestros dulces tradicionales y les gustó tanto que el establecimiento en el que estaba quintuplicó sus ventas con nuestros productos que encantaban a los irlandeses”.

Respecto a su futuro, Collado piensa seguir formándose en el mundo de la pastelería. “Ahora me gustaría poder ir a Suiza para mejorar con la técnica del chocolate, ya que ellos son los mejores expertos en este producto del mundo”. De esta forma complementará su trabajo y mejorará en un elemento esencial de la pastelería como es el chocolate.

Cabe destacar que el Mundial de la Praliné está organizado por Plein Gas Agence con el patrocinio de numerosas firmas comerciales y en esta edición participaron un total de 40 pasteleros. En la categoría principal, tarta praliné tradicional, la “Praliné d’or” fue para Thomas Dura, de Thomas Dura Pâtisserie Chocolaterie Écully, y el de plata para Josep Collado representando a Pâtisserie Pépin de la misma ciudad de Lyon.