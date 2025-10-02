Del Poble Fest de Tavernes de la Valldigna regresa en 2026 con cambio de fechas
La alcaldesa Lara Romero valora positivamente que se haga coincidir con el inicio del verano
El final de la primera edición del Del Poble Fest marca el fin de la oferta cultural y musical de Tavernes de la Valldigna. En 2026, el festival regresará con energías renovadas y la promesa de un cartel a la altura de las expectativas.
La próxima edición se celebrará los días 19 y 20 de junio de 2026, consolidando a Tavernes como el epicentro de la música en la Comunitat Valenciana.
El estreno de este año ha brillado por su propuesta artística, pero también por su impacto económico: ha reunido a 17.500 asistentes, ha generado un retorno económico estimado en 1,5 millones de euros y ha creado empleo para más de 335 personas. Estos resultados realzan la importancia del festival en la vida cultural y económica de la zona.
En 2026, el festival ha fijado una fecha para dar la bienvenida al verano, ampliando la presión general y fomentando la experiencia de los festivaleros con más actividades. La zona VIP evolucionará hacia un modelo más exclusivo y la zona Gastro ofrecerá numerosas actividades inéditas, convirtiéndose en un referente para disfrutar de la gastronomía en un festival.
Además, se incentiva la venta de los abonos de la próxima edición con un precio especial limitado para quienes los adquieran por primera vez para premiar la fidelidad de quienes deseen contribuir a la celebración del festival en la próxima calle.
La alcaldesa Lara Romero explica que "el Poble Fest es mucho más que música: es dinamismo cultural, económico y turístico; es un motor que convierte a Tavernes en una ciudad moderna, dinámica y atractiva para los visitantes. En 2026 volverá con un cartel renovado, más actividades, una apuesta clara por la gastronomía y la experiencia del público».
