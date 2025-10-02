Dos municipios de la Safor son sedes de la Challenge de Ciclocross Comunitat Valenciana

Potries regresó el año pasado por la puerta grande a la Challenge de Ciclocross Comunitat Valenciana con la prueba inaugural del calendario, que reunió a más 500 corredores y corredoras.

Este año también. El municipio saforense vuelve a ser la sede de la prueba inaugural de la Challenge Autonómica, que incluye la tan esperada subida al calvario.

Las inscripciones de todas las categorías ya están abiertas para el Gran Premio Ciclocross de Potries de la XXXIX Challenge CV-Memorial Pascual Momparler, una cita muy esperada que volverá a reunir a los mejores corredores en esta bonita disciplina.

Un total de 13 poblaciones de la Comunitat Valenciana acogerán pruebas cargadas de emoción, en las que se pondrán en juego los maillots de líder y donde el público podrá disfrutar de todo el espectáculo y la intensidad propios del ciclocross.

Entre esas trece sedes de las pruebas puntuables se encuentra también la ciudad de Gandia, que albergará la sexta puntuable el sábado, 22 de noviembre.