Proinbeni UpB Gandia ya tiene rival en los 1/16 de final de la Copa de España

Proinbeni UpB Gandia no ha tenido suerte en el sorteo de los 1/16 de final de la Copa de España celebrado este jueves en la sede de la Federación Española de Baloncesto.

No solo no se enfrentará a ningún conjunto de Primera FEB, (había ilusión en que fuera el histórico Estudiantes), con lo que hubiera jugado de local, sino que se medirá a uno de Segunda FEB y encima fuera de casa.

A Proinbeni le corresponde enfrentarse a La Cultural y Deportiva Leonesa, club de la ciudad de León, creado oficialmente el 22 de junio de 2022. Su equipo no es rival en la liga regular porque compite en el Grupo Oeste de 2ª FEB.

La eliminatoria es a partido único y está programada para el martes 21 o el miércoles 22 de este mes de octubre. Falta que los clubes se pongan de acuerdo con la fecha y el horario.

En definitiva, que Proinbeni tendrá que afrontar un largo desplazamiento para afrontar este desafío copero. En medio, tendrá que jugar dos partidos de la Liga contra el CB Zaragoza en casa el 18 de octubre y en Salou el 25 o 26 del mismo mes.